獨家》高官villa「群聚」火鍋趴挨罰10萬 訴願翻盤民怨起

陳政聞及妻小當時每人遭罰10萬元，訴願後，原處分撤銷。（資料照）

2022/05/12 08:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，去年七月間被爆料違反「餐廳禁止內用」、「室內5人」 等防疫規定，甚至疑似與10名以上客人自行煮麻辣火鍋、飲酒，最後遭屏縣府開罰並請辭黯然下台，不過，後續包括陳政聞等6名挨罰者並不服氣，向衛福部提起訴願，本月最終竟將原處分撤銷，決議是免罰10萬元，令許多民眾氣炸譏諷「原來一年前就朝病毒共存！」

這起「牡丹灣高檔Villa火鍋趴群聚」發生在去年7月13日，當時陳政聞在13日「微解封」當日，被爆料違反「餐廳禁止內用」、「室內5人」 等防疫規定，甚至疑似與10名以上客人自行煮麻辣火鍋、飲酒，陳政聞當時澄清住宿未聚餐，屏縣府也介入行政調查，最後在場15人在7月19日都被依當時「傳染病防治法」違反室內5人以上集會開罰10萬元。

當時陳政聞受訪就曾說，他的部分是一定會陳述意見，捍衛自身清白，並強調和家人當晚在民宿一樓另一處獨立空間吃晚餐，絕對沒參加火鍋趴，是一趟單純的家庭旅遊，沒有不可告人之事，大家別過度想像或臆測。

而陳政聞等6名挨罰者，後續向衛福部提出訴願，認為「當晚用餐之包廂位於2樓樓梯口旁，該獨立包廂與2樓餐廳開放空間完全隔絕，出入均有佩戴口罩，未與其他人接觸，共同用餐者僅4人，並無參與室內5人以上聚會。原處分未具體指摘訴願人何時何地之行為成立室內5人聚會，未明確指明認定訴願人違規之具體事實、所採證據資料為何；舉發通知書上亦未有訴願人簽名，且未於裁處前給予訴願人陳述意見之機會，請求撤銷原處分。」

衛福部訴願審議委員會主委石崇良等人，最後也決議認為，陳政聞所處餐廳，是業者開放餐廳供入住旅客用餐，而無從證明陳與其他旅客一同用餐或使用該場所進行5人以上聚會，且陳訴願當時僅4人於獨立包廂內用餐，未達5人室內聚會，縣府相關事證不足尚有待釐清，卻予以裁罰不無率斷，今年三月要求原處分撤銷，由屏縣府於2個月內另為適法處理。

屏縣府經過兩個月的蒐證，本月仍無法取得更直接的證據，已經依訴願撤銷十萬元的處分，屏縣府解釋，同案中共十五人挨罰10萬元，其中9人都已經繳納罰款，包括陳政聞等6名挨罰者提起訴願，縣府重啟調查後並無更多證據，只能依衛福部訴願指示辦理，但仍呼籲民眾在疫情未完全停歇前，出門旅遊仍應遵守相關防疫規範。

「群聚」火鍋趴當時令民怨沸騰，屏縣府強勢開罰現場15人各10萬元。（資料照）

「群聚」火鍋趴當時令民怨沸騰。（資料照）

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