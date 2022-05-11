屏東疫情升溫 龍舟賽連3年停辦

東港龍舟賽再一次停辦。（記者陳彥廷攝）

2022/05/11 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣唯一的龍舟賽多年來皆以東港鎮的東港溪流域為賽場，如今成是屏東傳統，但今天疫情飆昇，屏東突破1200例，主辦的東港鎮公所因為疫情威脅大增，宣布再度停辦，已連3年無緣眼見「雙龍搶珠」的經典畫面。

東港溪「屏東龍舟賽」是屏東唯一一場端午龍舟賽，因為獎金金額高，不只屏東在地隊伍參加，不少高雄隊伍也會跨過高屏溪報名，頗具看頭，加上是「黑鮪魚文化觀光季」的相關活動，與觀光人潮互相拉抬，是屏東備受關注的節慶活動。

這3年來卻是每年皆因疫情停辦，令不少參賽者相當扼腕，除2020年爆發首年因為考量沒有任何防疫經驗無法辦外，去年5月因升級為第三級防疫措施而無法舉辦，今年也再度因為疫情確診暴增，原定在6月2日及3日端午節當天的賽龍舟，只能連年喊卡。

東港鎮公所表示，東港龍舟賽除為屏東唯一一場，龍舟的建造與東港的造船技藝有所相關，還會請東隆宮溫王爺到溪畔坐鎮，加上又逢黑鮪季能與觀光人潮互相拉抬，從文化、宗教再到觀光都與東港的產業息息相關，有其重要角色及地位，但因疫情只能停辦。

東港鎮公所指出，原定賽前1週為集訓，但體能消耗的活動很可能脫下口罩換氣，加上東港為屏東萬人確診率中最高的平地鄉鎮，訓練、比賽等群聚難免有傳染風險，雖然說近年是因為疫情停辦，但自龍舟賽開辦以來，連3年皆停辦還是史上第一次。

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