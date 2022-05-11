屏果縣累計1011師生確診 停課學校每天14:00前上網公布

屏東縣5月11日校園停課資訊。（屏東縣政府提供）

2022/05/11 18:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（11日）新增142名師生確診，累計1011人，目前共有68校、176班停課中，教育處說，停班停課校名資訊每日下午2點前，公告於網站「屏東縣政府防疫專區-屏東校園停課資訊」。

教育處指出，今天新增129名學生、13名老師確診，全縣累積至今確診師生人數共945名學生、66位老師。今天全校暫停實體課程有2校66班，為內埔農工、屏北高中。

部分班級暫停實體課程校數：66校110班，包括東港海事、屏榮高中、陸興高中、鶴聲國中、九如國中、南榮國中、大同國小、鶴聲國小、勝利國小、唐榮國小、民和國小、新興國小、後庄國小、新南國小、潮州國小、光春國小、光華國小、潮南國小、黎明國小、泰安國小、大明國小、新埤國小、僑德國小、大潭國小、仙吉國小、鹽洲國小、車城國小、青山國小、佳義國小、泰武國小、萬安國小、力里國小、瑞光國小、瓦磘國小、屏大實小、大同高中、海豐國小、歸來國小、復興國小、和平國小、萬丹國小、社皮國小、九如國小、長興國小、繁華國小、枋寮國小、東海國小、崎峰國小、地磨兒國小、古樓國小、丹路國小、石門國小、崇蘭國小、東寧國小、潮昇國小、潮州高中、屏東高工、恆春工商、仁愛國小、忠孝國小、里港國小、內埔國小、恆春國小、武潭國小、公館國小、高樹國小。

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