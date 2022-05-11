為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏果縣累計1011師生確診 停課學校每天14:00前上網公布

    屏東縣5月11日校園停課資訊。（屏東縣政府提供）

    屏東縣5月11日校園停課資訊。（屏東縣政府提供）

    2022/05/11 18:55

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（11日）新增142名師生確診，累計1011人，目前共有68校、176班停課中，教育處說，停班停課校名資訊每日下午2點前，公告於網站「屏東縣政府防疫專區-屏東校園停課資訊」。

    教育處指出，今天新增129名學生、13名老師確診，全縣累積至今確診師生人數共945名學生、66位老師。今天全校暫停實體課程有2校66班，為內埔農工、屏北高中。

    部分班級暫停實體課程校數：66校110班，包括東港海事、屏榮高中、陸興高中、鶴聲國中、九如國中、南榮國中、大同國小、鶴聲國小、勝利國小、唐榮國小、民和國小、新興國小、後庄國小、新南國小、潮州國小、光春國小、光華國小、潮南國小、黎明國小、泰安國小、大明國小、新埤國小、僑德國小、大潭國小、仙吉國小、鹽洲國小、車城國小、青山國小、佳義國小、泰武國小、萬安國小、力里國小、瑞光國小、瓦磘國小、屏大實小、大同高中、海豐國小、歸來國小、復興國小、和平國小、萬丹國小、社皮國小、九如國小、長興國小、繁華國小、枋寮國小、東海國小、崎峰國小、地磨兒國小、古樓國小、丹路國小、石門國小、崇蘭國小、東寧國小、潮昇國小、潮州高中、屏東高工、恆春工商、仁愛國小、忠孝國小、里港國小、內埔國小、恆春國小、武潭國小、公館國小、高樹國小。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東+1222首度破千！增12家醫院防疫門診、2家PCR診所
    2022/05/11 18:07

    屏東+1222首度破千！增12家醫院防疫門診、2家PCR診所
    兒童輝瑞接種恐晚於5/20 兒童莫德納已打逾2.7萬人、花蓮比率最高
    2022/05/11 17:21

    兒童輝瑞接種恐晚於5/20 兒童莫德納已打逾2.7萬人、花蓮比率最高

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    疫情洪峰將至 北市各校5月16至29日暫緩校外教學、畢旅
    2022/05/11 16:53

    疫情洪峰將至 北市各校5月16至29日暫緩校外教學、畢旅
    快篩陽即確診3族群適用32萬人 陳時中︰不可自行赴醫院PCR
    2022/05/11 16:43

    快篩陽即確診3族群適用32萬人 陳時中︰不可自行赴醫院PCR

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    武肺新增8例死亡 3例家中昏迷或意識不清送醫、死後確診
    2022/05/11 15:58

    武肺新增8例死亡 3例家中昏迷或意識不清送醫、死後確診
    本土+57188、添8死 新北19620例最多
    2022/05/11 14:12

    本土+57188、添8死 新北19620例最多
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播