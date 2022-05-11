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    屏東+1222首度破千！增12家醫院防疫門診、2家PCR診所

    屏東縣12日起新措施。（屏東縣政府提供）

    屏東縣12日起新措施。（屏東縣政府提供）

    2022/05/11 18:07

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕首度破千！屏東縣今天（11日）新增1222例本土確診個案，面對Omicron社區化及流感化，為了讓醫療量能做最有效的運用，縣府已協調390家基層診所及衛生所，明天（12日）起加入協助看診、領藥、發放快篩的行列。除部屏及屏基外，再增設12家急救責任醫院防疫門診及2家基層診所提供PCR採檢服務。

    屏東縣衛生局說，明天起民眾如出現呼吸道症狀，可到住家附近的診所看診，醫師看診後給藥，視民眾症狀給予快篩劑並衛教，民眾回家測試後若快篩陽性，可到屏北─國仁醫院、屏中─潮州茂隆骨科及東港安泰醫院、屏南─南門醫院等鄰近的社區篩檢站PCR檢測，不需再到醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染及急診壅塞。

    衛生局說明，屏東基層診所PCR採檢診所，目前有屏東市華正診所，服務時間為上午8點至9點，以及東港鎮侯友益耳鼻喉科，服務時間為下午1點30分至2點30分，兩家診所都採預約制，採檢時需攜帶健保卡及身分證。

    此外，屏東14家急救責任醫院全面開設防疫門診，包括部立屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、大新醫院、潮州安泰醫院、國軍屏東分院、高雄榮總屏東分院、輔英醫院、東港安泰醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院，門診時間可洽詢各醫院。

    縣府統計截至5月11日，居家隔離現管人數1136人，解除隔離498人，無違反居家隔離規範者。居家照護累計3881人，解除496人，現管3385人。5歲以下確診累計458例，66例解除隔離，無重症。

    縣府統計，今日確診1222例個案分布區域：屏東市452案，潮州鎮51案，東港鎮49案，恆春鎮50案，萬丹鄉100案，獅子鄉2案，長治鄉53案，九如鄉37案，麟洛鄉7案，里港鄉36案，高樹鄉27案，鹽埔鄉31案，內埔鄉66案、萬巒鄉10案，竹田鄉15案，新埤鄉10案，枋寮鄉17案，新園鄉38案，崁頂鄉9案，林邊鄉11案，佳冬鄉12案，琉球鄉20案，車城鄉7案，三地門鄉19案，瑪家鄉20案，泰武鄉16案，來義鄉24案，春日鄉7案，牡丹鄉3案，滿州鄉8案、南州鄉6案、枋山鄉5案、霧台鄉4案。全縣33個鄉鎮市均有確診。

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    屏東縣民眾出現呼吸道症狀至診所就醫流程。（屏東縣政府提供）

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