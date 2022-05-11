虐死尿床調皮兒…狠父判刑14年半 幫凶10年半

王男與許男以凌虐手法管教尿床調皮男童致死，被屏東地院分別判處14年半及10年半徒刑。圖中人物與新聞事件無關。（記者李立法攝）

2022/05/11 17:35

〔記者李立法／屏東報導〕王姓男子為管教未滿4歲大的兒子尿床又調皮，竟和妻子的許姓乾兒子聯手施虐，他猛力揮打男童頭臉部，許男持老虎鉗夾傷男童生殖器，甚至以開水燙手，導致男童傷重不治。屏東地院今天判處王男有期徒刑14年半徒刑、許男10年半，可上訴。

開設廟壇的王男與未滿4歲大的兒子及許男同住，王男不滿兒子常尿床又調皮，去年3月間持木棍毆打兒子，還動手揮打臉部，許男甚至假借神明附身，抓著男童的手浸入滾燙熱水，還持老虎鉗夾傷男童生殖器。男童不堪凌虐陷入昏迷，王男、許男見情況不對，將男童送醫，但男童頭部遭受鈍擊，腦膜血腫致中樞衰竭死亡。

屏東縣政府接獲男童疑似受虐致死通報，啟動調查。警方約談時，王男將大部分的責任推給許男，檢方認為王、許兩人以強暴、違反人道方法凌虐男童致死，為共同正犯，去年6月依家暴傷害致死罪起訴。

屏東地院今天審結，法官認為王男、許男2人竟因尿床及調皮，對無力反抗的男童凌虐致死，應予嚴厲譴責，王男犯後否認犯行，將責任推諉給許男，依共同對未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪，判處有期徒刑14年6個月，許男坦承犯行，判處有期徒刑10年6個月。

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