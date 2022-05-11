獵熊鷹遭法辦引部落反彈 來義傳統狩獵文化協會：這是禁忌！

陳男束縛熊鷹後還擺拍比讚。（保七總隊第八大隊提供）

2022/05/11 16:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉陳姓男子去年違法獵捕熊鷹，引發當地白鷺部落的族人不滿，昨天出面控訴遭外界以商業標籤污名化原住民狩獵文化，事件至今仍未落幕，屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會今天則是發出聲明稿，強調獵殺熊鷹是傳統禁忌。

由於昨天部落部分族人的說法，指耆老相傳熊鷹叼走田間族人的嬰兒，因此是部落的敵人，獵捕熊鷹代表展現英勇保護族人，是部落英雄象徵，鷹羽也因此被視為賜福祈許，從取到製，都要請靈媒用極具嚴謹的儀式祝禱。

不過，由林務局與國立屏東科技大學輔導原住民狩獵自主管理，並依試辦計畫所成立的屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會，今天卻發出以「屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會各理監事共同聲明」為署名的聲明稿，強調：「熊鷹傳統上對於排灣族而言，是守護神的化身，獵殺乃傳統禁忌」。

協會表示，若誤捕熊鷹致命者，不但須把熊鷹羽全數交予部落領袖處置，還需要依照慣習提供珍貴的家豬在部落祭場進行公開的賠罪儀式，因此一般狩獵者並不會刻意獵殺熊鷹。

協會表示，協會當初的成立宗旨即為「承傳排灣族傳統狩獵管理制度，同時維護原住民族基本權益及保育區域內野生動物及其環境，以促進部落永續發展為宗旨。」，受輔導所進行的狩獵自主管理試辦計畫、申請學術研究的利用，至今已邁入第4個年頭。

協會所訂定的自律狩獵公約中明訂「獵物不得出售圖利」（第6條）、「狩獵者應遵落實部落傳統獵物分享文化」（第8條）、「狩獵者應協助維護山林及生態， …」（第10條），及最重要的「狩獵者行為涉及違法時，則依相關法令處置。」（第14條），只要協會成員有違反法令、章程或不遵守協會會議決議、協會幹部決定及狩獵管理公約時，得經協會會議決議予警告、停權，情節重大者，甚至得予以除名。

協會強調，協會成立後近年協助巡守山林、避免山老鼠盜伐，也參與山林救難，運作嚴謹，近年更積極推動熊鷹主要食物飛鼠的保育，除對棲地改善，並主動減少獵捕飛鼠，為保育熊鷹，去年更積極與鄉親共同爭取熊鷹仿真羽毛班在鄉內開設並實際應用於婚慶場合中。今後仍會持續凝聚會員共同保育自然資源永續之共識，讓野生動物生生不息，避免雷同憾事發生。

屏東縣野鳥學會創會會長吳正文也在學會臉書發文表示，熊鷹羽毛的利用是魯凱族和排灣族的傳統「鷹羽文化」，若有一天熊鷹真的走向滅絕，傳統文化就無法維繋，認為關心原住民文化的朋友更應該揪出這些獵鷹的人。

屏科大教授孫元勳指出，熊鷹為台灣獼猴的天敵，山中農友的好夥伴，圖為育雛畫面。（孫元勳提供）

屏科大野保所的外觀。（記者陳彥廷攝）

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