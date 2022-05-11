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    首頁　>　屏東縣

    疫情中的小確幸！屏縣九如鄉5/23起發放每人1千元端午振興金

    九如鄉將發放端午振興金。（記者羅欣貞攝）

    九如鄉將發放端午振興金。（記者羅欣貞攝）

    2022/05/11 08:09

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應疫情帶來的經濟衝擊，屏東縣九如鄉將發放鄉民每人1千元的端午振興金，本月（5月）23日至28日領取，預計有逾2萬1千人受惠。

    九如鄉公所因應疫情對經濟的衝擊，活絡消費，經九如鄉民代表會審議通過後，公告「振興經濟消費金」發放處理要點，發放對象為去年（2021年）12月1日前設籍於九如鄉的鄉民，新生兒於今年6月30日以前出生並辦理設籍、且父母有一方去年12月1日前設籍九如者。

    九如鄉公所表示，直接發放每人1千元現金，本月（5月）23日至28日，依排定時間至全鄉11村的活動中心發放，請領取人或代領人於發放日至各村指定地點領取，僅以現金發放，不提供匯款轉帳辦理。未及於指定日期領取者，可於5月30日至6月30日後上班日時間到九如鄉公所領取。

    九如鄉長張振亮表示，有發放振興消費券或現金的鄉鎮市，多在今年春節前發出，當時九如鄉財源還不足，後來原以地方款項支應的舊九如國小操場等相關工程，經爭取最終獲得上級補助，多了該筆1千多萬元經費，發放振興金的財源就到位了，約2萬1千6百多位鄉民可領取，總金額逾2千1百60萬元。

    鄉公所也強調，發放前村長會將委託書送到各家戶，鼓勵每戶派1人帶著身分證、戶口名簿領取，也可委託鄉民代表、村長代領，以避免群聚。鄉代主席藍聰信表示，他也特別製作圖卡，向鄉民宣導發放措施，希望大家在疫情中感受到振興金帶來的溫暖。

    屏縣已陸續有屏東市發放振興消費券、里港鄉、新園鄉等鄉鎮發放振興消費金，如今九如鄉民也等到了，有人說「剛好拿去買快篩試劑」、也有鄉民說「端午加菜！」，小店家也期待現金帶來商機。

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