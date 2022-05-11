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    首頁　>　屏東縣

    接手養豬場卻疏於照顧 圈養豬瘦骨嶙峋、活活餓死

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背，僅比健壯的狗體型略大。（民眾提供）

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背，僅比健壯的狗體型略大。（民眾提供）

    2022/05/11 00:05

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣1處養豬場2個月以來無人前來照顧，原本肥滋滋、可以送到市場的豬隻變得瘦弱，而無暇打理環境更導致惡臭飄散引發鄰害，縣府獲陳情登門稽查，但飼主如同神隱，直到聯繫親友再輾轉聯繫後才終於前來善後，但為時略晚，已有10數頭豬活活餓死。

    這間養豬場雖位於村落外圍，但周遭仍有數間民居，長達近2個月已不見畜主餵養，且還開始飄出惡臭，後來甚至傳出屍腐臭味，但周遭居民怎麼也找不到人，後輾轉得知竟已轉手他人，因被臭到七葷八素更怕爆發豬疫病，po網求助。

    屏東縣環保局獲報到場，在採集週邊環境異味源後因找不到業主，接連多日不得其門而入並進一步探查，經聯繫農業處單位才發現畜牧登記證已轉手給林姓飼主，但林男宛如失聯，就算透過警方到高雄住處尋找仍無果，直到聯絡上林男的親友後，才終於把林男找到現場正視問題。

    林男向縣府官員稱，這陣子身體健康狀況不佳，加上頂下這間豬場的交易過程讓他精疲力盡，難以全心全意妥善照料豬隻，但有誠意處理。

    不過，當大門打開，映入稽查人員眼廉的卻是一群瘦骨嶙峋的瘦豬，個個骨瘦如柴，餓到前胸貼後背，體型如同大型犬，見到可能是「食物」要上門，全步履蹣跚的擠上前要爭食，但初步清點，仍發現10多頭豬活活餓死，整個皮包骨，體型甚至比狗還要小。

    縣環保局指，有關空氣惡臭的部分正於檢驗中心檢測檢體，若超標就會開罰。縣府農業處則強調，由於豬屍過於腐敗，連化製廠都不收，要求業者在完善的措施下就地掩埋，並對整個豬場進行徹底消毒，但也會勸導林男，若心有餘而力不足，會輔導請人代養或是再度盤讓，亦或是將可販售者儘快出清減少負擔，但豬被餓死部分仍觸犯動保法，將研議開罰。

    縣政府獲報前往稽查。（縣政府提供）

    縣政府獲報前往稽查。（縣政府提供）

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背。（民眾提供）

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背。（民眾提供）

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背，僅比健壯的狗體型略大。（民眾提供）

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背，僅比健壯的狗體型略大。（民眾提供）

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背，僅比健壯的狗體型略大。（民眾提供）

    這間養豬場許多豬飢腸轆轆，餓到前胸貼後背，僅比健壯的狗體型略大。（民眾提供）

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