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    屏東縣累計869師生確診！66校185班停課中 資訊上網查得到

    屏東縣每日停課資訊公布在「屏東縣政府防疫專區」網站的「屏東校園停課資訊」中。（擷取自「屏東縣政府防疫專區」網站）

    屏東縣每日停課資訊公布在「屏東縣政府防疫專區」網站的「屏東校園停課資訊」中。（擷取自「屏東縣政府防疫專區」網站）

    2022/05/10 19:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（10日）新增138名師生確診，累積至今確診師生共869人，目前66校185班停課中；每日停課資訊將公布在「屏東縣政府防疫專區」網站的「屏東校園停課資訊」中。

    教育處統計，今天新增133名學生、5名老師確診，累計確診師生人數共869人，包括816名學生、53名老師；5月10日全校暫停實體課程有4校75班，包括內埔農工、屏北高中、獅子國中、大光國小。

    今天部分班級暫停實體課程共62校110班，包括屏東高工、佳冬高農、東港海事、陸興高中、鶴聲國中、九如國中、內埔國中、仁愛國小、大同國小、鶴聲國小、唐榮國小、民和國小、後庄國小、長興國小、新南國小、潮州國小、光春國小、光華國小、潮南國小、崇文國小、泰安國小、大明國小、新埤國小、枋寮國小、東海國小、大潭國小、佳義國小、萬安國小、力里國小、內獅國小、瑞光國小、東寧國小、潮昇國小、瓦磘國小、屏大實小、大同高中、海豐國小、公館國小、勝利國小、歸來國小、忠孝國小、和平國小、社皮國小、九如國小、繁華國小、里港國小、載興國小、內埔國小、武潭國小、崎峰國小、文樂國小、古樓國小、石門國小、潮州高中、特殊學校、恆春國小、崇蘭國小、恆春工商、新庄國小、高樹國小、萬丹國小、屏榮高中。

    教育處說，屏東縣配合教育部公告的防疫措施辦理，國小採確診個案班級的同學與導師全班暫停實體課程3天，高、國中採確診個案班級座位「九宮格」同學實施3天「防疫假」停止到校。

    近來正值評量週，對於居家隔離學生的評量方式，教育說，已請學校維持現行從寬認定及彈性實施原則或採補考方式辦理，定期評量以到校實施為主，平時評量採彈性多元方式進行，並注意兼顧公平性。

    相關新聞請見︰

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    屏東縣10日停課資訊。（屏東縣政府提供）

    屏東縣10日停課資訊。（屏東縣政府提供）

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