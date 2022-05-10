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    法令鬆綁 屏東市歸園納骨塔將新建3館

    屏東市歸園納骨塔將新建3館。（記者葉永騫攝）

    屏東市歸園納骨塔將新建3館。（記者葉永騫攝）

    2022/05/10 15:32

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市與九如鄉因為新建納骨塔的紛爭，在法令鬆綁後化解，屏東市民代表會提案通過新建屏東市第3納骨塔，屏東市民代表會主席蕭國亮表示，屏東市納骨塔新建案不再受阻，新納骨塔不但會有電梯，也會提供祖先牌位專廳，以符合民眾的需求。

    屏東市歸園納骨塔的塔位不足10年前就發生，但受到當時地制法規定新建納骨塔得經過行政區域的九如鄉同意，在九如鄉民反對下，屏東市公所遲遲無法新建，雖然事後緊急整修既有建築作為2館來應急，並且在3年前完成環保多元葬區，但是容量還是不足，許多屏東市民無法將先人送入歸園而抱怨不已，縣府也因為歸園納骨塔造成屏東市和九如鄉的紛爭，重新修改地制法，將地方同意權收回，因此只要縣府審查通過就能新建，鬆綁了相關的法令，也化解地方的爭議。

    屏東市民代表會有鑑於民眾的需求，提案通過新建第3座納骨塔案，建議屏東市公所新建現代化的納骨塔，市公所已進行初步的規畫，完成設計後將送市民代表會審議通過。

    屏東市民代表會主席蕭國亮表示，新的納骨塔預計有1萬多個塔位，設有電梯並且要規畫有安置祖先神主牌位的專廳，以符合現代民眾的需求。

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