保七查緝違法獵捕熊鷹說明羽毛高價 來義原住民控罔顧狩獵文化

熊鷹羽毛是原住民婚喪喜慶常用的飾品。（記者陳彥廷攝）

2022/05/10 15:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕警政署保七總隊第八大隊昨天發布查緝違法獵捕熊鷹的新聞稿，首段即開宗明義說明熊鷹羽毛在市場的高價，經媒體曝光後，卻引發屏東來義鄉的許多部落族人不滿，今天以前立委、白鷺部落頭目曾華德為首的在地族人站出來發聲，怒嗆保七警方的渲染方式，是罔顧原住民傳統的狩獵文化。

來義鄉的陳姓嫌犯去年在來義山區誘捕熊鷹，日前因為擺拍熊鷹仍活存的相片，引發有人不滿憤而檢舉，警方持搜索票上門並帶其到作案地點，最後坦承曾捕獲3隻熊鷹，但警方找不出陳嫌有交易行為，以相關法條法辦，未料卻引發來義的原住民怒吼，白鷺部落的五大核心家族今天聯袂召開記者會。

曾華德一早就戴上插著鷹羽的帽子出席，他指出，耆老相傳，熊鷹曾叼走田間族人的嬰兒，因此是部落的敵人，後來獵捕熊鷹代表展現英勇保護族人，也成為部落的英雄象徵，鷹羽也因此被視為賜福祈許，如同漢人的「平安符」。

曾華德說，在部落中只有頭目貴族才能使用，此時更情緒上湧，數度哽咽說不出話，接著他指著自己帽子上的鷹羽強調，這是世世代代傳下來的熊鷹羽毛，早已超過百年，不可能外傳的有高價市場供作交易，更強調「要是販賣是會被驅逐出部落」，認為外界用商業市儈的看法來看待這個傳統文化、習俗，根本就污衊。

曾華德也質疑，新聞全用1根羽6萬元作為標題，不清楚媒體為何會被導引這個方向，認為這就是幕後有人把原住民當成賊，再用商業標籤將原住民狩獵文化汙名化，他強調，野動法的立法宗旨就有其中有尊重、保存原民狩獵文化的段落，若這個狩獵文化若被視為非法，原住民文化再也無法傳承。

從父執輩手中習得狩獵技能的陳姓嫌犯，因事件曝光大受打擊，今天並未現身會場，不過，其「盧比黎亞呢」家族的領袖王文華則出面強調，前幾天部落才有一家除喪，也需要一些獵物才算完成全部儀式，說陳男家中有18人，熊鷹羽毛在家族各種婚喪喜慶各項祭儀中都用得到，他是要自己使用，不可能會是販賣，現在遭到輿論抨擊，「他都想自殺，快活不下去了。」。

王文華並重提王光祿案，認為若是不尊重這個文化，這種案子只會不斷重演，要有4分之1原住民血統的蔡總統出來說話，他也說，警方為了一點點業績，卻用如同誘拐的方式，要並非現行犯的陳男認罪，非常過份。

原住民立委高金素梅、伍麗華也都派代表出席，強調全案在原住民傳統文化與法律產生衝突，但原住民文化一定要受到相對應的尊重，將持續關注此案發展，希望從法制等層面全盤研議，盼再有原住民因傳統文化卻觸法。

據了解，現行法令規定，原民若是婚喪喜慶有需要，可於申請後狩獵部分保育類動物，但保育類第1級及第2級的穿山甲仍不得狩獵。

前立委曾華德的鷹羽頭飾。（記者陳彥廷攝）

曾華德頭戴傳統熊鷹羽飾出面，上方三角黑斑多達9塊，地位極高。（記者陳彥廷攝）

來義白鷺部落5大家族今天出面召開記者會，認為外界污名化其狩獵文化。（記者陳彥廷攝）

來義白鷺部落5大家族今天出面於傳統祭場召開記者會，認為外界污名化其狩獵文化。（記者陳彥廷攝）

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