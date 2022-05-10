佳冬高農活用廢棄農業資材再利用 「廢芯精贏」獲競賽冠軍

佳冬高農活用廢棄資源，「廢芯精贏」獲競賽冠軍。（佳農提供）

2022/05/10 10:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在全國專題製作競賽表現優異的佳冬高農園藝科，近期參加「全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」，再次以農業資材再生的精油芯片，充分活用價值奪冠。

佳農這次的主題「廢芯精贏」，作品主體為自製的精油芯片，由廢棄農業資材與廢料所組成，使用校內窯燒後產生的木灰（木炭）、組合盆栽用剩的水苔等常見具吸附性的農業廢棄資材，加入廢影印紙漿中，再製成新樣貌。

園一甲學生郭宥紳、楊謹甄、李佳容在產品所使用的精油，來自佳農校園內種植的植物，使用不起眼的檸檬香茅和景觀樹種澳洲茶樹的葉子，透過蒸餾萃取出精油，這兩種植物在台灣生長良好且萃油率高，校園內就能自行種植與萃取。

園藝科主任林文彬等師長表示，實習課常會接觸許多農業資材，也需整理使用過後的廢棄資材，三名學生思索著這些使用過、狀態不甚完整的資材，是否還能有其他用途，將這些狀態不新、不完整的農業資材，善用其保水、透氣、多孔性、吸附能力特點，成功讓廢棄物變黃金。

指導老師李圓中、林芳吟、王世英指出，精油芯片除了應用在生活空間如：鞋櫃、衣櫃外，低成本高效率的天然抑菌功能，可應用在農產品採收後保存上，例如草莓容易腐敗，採收後放入精油芯片抑菌延長保存；蓮霧套袋結合可以幫助蓮霧減緩發霉，低成本高效能，除空間抑菌芳香，還可增加農產價值。

佳冬高農活用廢棄資源，「廢芯精贏」獲競賽冠軍。（佳農提供）

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