你開我槍、我撞你店？屏東槍擊撞店案 疑3人多年糾葛爆衝突

九如鄉及東港鎮分別有民宅下午遭到衝撞，坊間盛傳為遭開槍的一方報復所為。（警方提供）

2022/05/09 23:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港、竹田今天在半小時間連續傳出槍響，確認皆為35歲的陳姓男子所為，不過，陳男所擁有的店面，在今天下午也分別傳出遭不明人士開車衝撞，且採報廢車輛衝撞顯有醞釀，坊間盛傳，就是遭開槍的一方不滿，進而採暴力衝撞方式報復，周遭居民是憂心忡忡遭到波及。

陳嫌今晨先於林姓男子於東港鎮中正路的店面住宅開槍，隨後再至陳男於竹田鄉1處鐵皮屋店面開槍，警方透露，陳嫌與兩人素有嫌隙，早已結下樑子多年，而東港、竹田兩處遭槍擊後，不堪竟遭多年糾葛的陳嫌上門開槍，下午醞釀後採取衝撞報復。

而相關案件疑似經過串連，在今天下午警方都已大陣仗戒備後，竟還可以如入無人之境開車衝撞疑似為陳嫌所擁有的相關物業，且3處如同說好般，也都發生在下午3點的1小時之內，坊間及網路上則是盛傳就是陳、林難忍遭仇敵開槍的怨氣，不甘示弱所為。

里港分局表示，今日15時許陸續接獲報案，稱屏東縣九如鄉某髮廊及某公司等遭車輛撞擊大門，警方趕抵現場，發現犯嫌已棄車逃逸，立即展開全力追查。

東港分局則指出，15時許接獲報案，稱東港鎮興中南六街住宅遭車輛撞擊大門，警方趕抵現場，發現犯嫌已棄車逃逸，即全力追查，經組成專案小組全力追查，目前已掌握對象，正全力追緝中。另外是否與今日上午槍擊案發生有相關聯正釐清當中。

九如鄉及東港鎮分別有民宅下午遭到衝撞，坊間盛傳為遭開槍的一方報復所為。（警方提供）

九如鄉及東港鎮分別有民宅下午遭到衝撞，坊間盛傳為遭開槍的一方報復所為。（警方提供）

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