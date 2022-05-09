東港掃射再到竹田開槍！半小時內兩地秀火力 飆50公里外投案

陳嫌投案，警方帶返東港分局偵訊。（警方提供）

2022/05/09 22:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣35歲陳姓男子今天（9日）清晨涉嫌在東港鎮對民宅一連掃射20多槍，引發居民恐慌，又在約20分鐘內，國道3號轉台88快速公路從竹田交流道南下，再持槍掃射當地1家汽車貸款店面，最後飛奔距離東港50公里的里港警分局投案。

東港警方今天清晨5時24分獲報，指在東港鎮中正路2段的民宅遭人掃射，警方到場時歹徒早己逃離，雖無人受傷，但周遭居民飽受驚嚇，直說「聽到很像鞭炮」的聲音後驚醒，該屋為林姓男子的店面住宅，鐵捲門被轟出20餘處彈孔，地面遺留多枚彈殼。

正當東港警方全力偵查時，陳嫌早已火速遠離，但並非立刻投案，而是由其楊姓司機駕駛黑色轎車載往竹田鄉1處店面，陳嫌下車後，再持槍掃射20發，不僅火力驚人，轉移陣地迅速全賴有如「類高鐵」式的專車載送。

潮州警方指出，清晨5時37分許竹田鄉交流道附近一間鐵皮屋遭槍擊，警方獲報後迅速出動警力查處，據悉，陳嫌與東港鎮挨槍民宅的林姓男子、竹田鄉遭轟店面的陳姓男子從數年前就已結怨，多年來積怨未了。陳嫌供稱，當時酒後情緒不佳，搭車經高速公路、快速公路只花20分鐘就快速到兩地開槍掃射洩憤。

今天清晨遭開槍掃射的這兩處地點分別在東港鎮、竹田鄉，相距約15公里，一般平面道路車程至少要花20分鐘以上，若開車經國道3號崁頂交流道北上，轉台88快速公路竹田交流道下，車程可能縮短到只要15分鐘，而要再從竹田轉國道3號從里港交流道下、至距離東港50公里外的里港分局，車程估計要22分鐘，清晨車輛少，車程可再壓縮。

警方透露，陳嫌和楊姓司機透過國、快道的交流道遂行其緊湊的槍擊及投案行程，詳細案情現正擴大偵辦盼釐清相關案情，並追溯源槍枝來源，全案依違反槍炮刀械管制條例第8條第4項，刑責3到10年、併科700萬罰金，另並依殺人未遂、恐嚇、毁損等罪嫌移送。

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