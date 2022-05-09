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    首頁　>　屏東縣

    屏縣增773例！ 212家醫療院所提供視訊診療 會考不開放陪考

    縣府呼籲民眾減少醫院看診，盡量採取視訊看診。（記者葉永騫攝）

    縣府呼籲民眾減少醫院看診，盡量採取視訊看診。（記者葉永騫攝）

    2022/05/09 17:20

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣9日新增733例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），為減少民眾到院所就醫而染疫的風險，目前全縣有212家醫療院所提供視訊診療，縣府更號召18位婦兒科醫師提供兒童與孕婦視訊診療，今年國中教育會考除加強防疫外，不開放陪考。

    縣府統計 9日新增773例確診者，超過50人的鄉鎮市為屏東市273案，東港鎮54案，萬丹鄉66案，現在實施居家隔離新制，現管人數只剩下73人，今日解隔1202人；5歲以下確診累計340例，無重症。居家照護累計2486人，現管2210人。6-11歲學童校園疫苗施打，今（9）日校園疫苗施打16校，全校班級暫停實體課程校數4校75班；部分班級暫停實體課程校數有58校120班。

    縣府表示，屏東縣已有13家專責醫院及4家核心藥局已核准配置抗病毒藥物，醫生可透過視訊診療，開立處方箋，讓民眾看病不用進醫院，透過視訊零接觸看診，呼籲民眾多多利用。

    國中教育會考21、22日舉行，縣府宣布全縣各國中三年級學生考前一周以實體上課為原則，家長如於5月16至20日期間向學校請學生防疫假，請學校能尊重學生個別狀況，予以彈性准假，不列入出缺席成績計算，並由國中提供線上教學。

    屏東考區會考相關防疫措施為， 全程佩戴口罩及量測體溫、不開放家長陪考並由學校組成考生服務隊、考場加強設置消毒點、考場工作人員及服務隊師長皆須完成疫苗接種、強化匡列通報機制，確診學生改參加會考補考、試場人數降載以及新增第二類備用試場，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫、現場發燒或呼吸道疾病等症狀者學生使用，共計開設106間，且規劃獨立進出動線。

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