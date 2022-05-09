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    民進黨初選內埔鄉長提名鍾慶鎮、萬丹鄉長提名李麗卿

    民進黨屏東縣內埔鄉長、萬丹鄉長提名初選結果今天在縣黨部揭曉。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣內埔鄉長、萬丹鄉長提名初選結果今天在縣黨部揭曉。（記者葉永騫攝）

    2022/05/09 12:22

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東縣內埔鄉長、萬丹鄉長提名初選結果今天揭曉，現任內埔鄉長鍾慶鎮在民調及黨員初選皆領先，將獲得提名，而萬丹鄉長則是鄉民代表李麗卿則是在黨員投票獲勝、民調小輸，兩者相加後，以些微的差距獲勝，打破專家眼鏡，贏得提名權。

    民進黨內埔及萬丹鄉長提名黨員投票，現任內埔鄉長鍾慶鎮以624票比前鄉長沈商嶽91票大勝，萬丹鄉則是鄉代表李麗卿以129票小勝鄉代會主席簡天屏的99票，黨員投票占30%，因此鍾慶鎮得分0.2600，沈商嶽得分0.0379；李麗卿0.1661，簡天屏0.1275，民調占70%，鍾慶鎮得分0.3305，沈商嶽0.0743；李麗卿0.2365，簡天屏0.2620 ，最後總計，鍾慶鎮0.5905，沈商嶽0.1122；李麗卿0.4026 ，簡天屏 0.3895。

    選舉結果內埔鄉與事先預測相當，但是萬丹鄉則是打破專家眼鏡，縣長潘孟安支持的簡天屏敗給李麗卿，民進黨屏東縣黨部表示，初選成績揭曉後將送執委會審議通過，提名獲勝的鍾慶鎮、 李麗卿。

    李麗卿今天在縣黨部開票現場表示，能夠獲勝都是鄉親的支持，將會繼續的努力打拼贏得勝選。

    民進黨屏東縣內埔鄉長、萬丹鄉長提名初選結果成績公布。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣內埔鄉長、萬丹鄉長提名初選結果成績公布。（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉民代表李麗卿跌破專家眼鏡贏得萬丹鄉長提名。（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉民代表李麗卿跌破專家眼鏡贏得萬丹鄉長提名。（記者葉永騫攝）

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