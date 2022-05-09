東港清晨長槍掃射20多槍逃逸 嫌犯1小時後遠赴里港投案

東港中正路二段今天驚傳槍響，嫌犯持長槍連開20多槍後逃逸，1小時後至里港分局投案。（警方提供）

2022/05/09 12:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港鎮今天清晨驚傳有槍擊案，且嫌犯還持長槍射擊，連開20多槍的恐怖聲音，是嚇壞附近居民，涉嫌開槍的陳姓嫌犯則是於早上6時30分遠赴里港分局投案，距開槍犯案時間只約1小時。

警方今天清晨5時24分許接獲報案，指在東港鎮中正路2段民宅有發生槍擊案件，警方獲報立即前往現場處理並採證，警方到場時歹徒己逃離現場，現場無人受傷，民宅大門似留有20餘處彈孔及多枚彈殼。

由於是在凌晨傳出槍響，引發不少正要出門的民眾驚慌，經調閱路口監視器，發現1部黑色自小客車號涉嫌，並立即查明涉嫌人為35歲的陳姓男子，警方查明涉嫌人車堅壁清野後，陳嫌案後自知法網難逃於6時30分許持該涉案槍枝前往里港分局偵查隊投案說明。

警方指出，經初步了解，認為陳嫌和被害人32歲的林姓男子發生糾紛，於凌晨5時許由23歲的楊姓男子駕駛該自小客車前往林男住處後，陳嫌即持長槍朝林男住處開20餘槍後逃逸。

本案立即偵破並查獲涉案長槍1枝，已由屏東地檢署檢察官指揮偵辦，現正由警察局刑警大隊與東港分局專案小組人員釐清相關案情擴大偵辦中，並溯源槍枝來源，東港警分局長張世儒表示，維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸，並嚴懲街頭暴力行為，對於類似案件不容挑釁，將絕對查辦到底。

東港中正路二段今天驚傳槍響，嫌犯持長槍連開20多槍後逃逸，1小時後至里港分局投案。（警方提供）

東港中正路二段今天驚傳槍響，嫌犯持長槍連開20多槍後逃逸，1小時後至里港分局投案。（警方提供）

東港中正路二段今天驚傳槍響，嫌犯持長槍連開20多槍後逃逸，1小時後至里港分局投案。（警方提供）

東港中正路二段今天驚傳槍響，嫌犯持長槍連開20多槍後逃逸，1小時後至里港分局投案。（警方提供）

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