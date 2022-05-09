熊鷹1根羽毛6萬元！竟鋪滿整個客廳 違法獵鷹者被逮

警方查獲陳嫌違法捕獵熊鷹，羽毛擺滿整間客廳。（保七總隊第八大隊提供）

2022/05/09 11:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕警政署保安警察第七總隊第八大隊再度於屏東山區破獲違法獵捕熊鷹案件，陳姓嫌犯為在黑市獲利，透過捕獸鋏等獵具獵捕熊鷹，所「拆解」下的雄鷹羽毛被一字排開，竟鋪滿整個客廳，景象是令人觸目驚心。

警政署保安警察第七總隊第八大隊日前獲報，於屏東縣來義鄉山區氏違法獵捕熊鷹情事，警方獲訊，即成立專案小組會同屏東林區管理處前往當地查訪、蒐證，鎖定1名陳姓男子涉有重嫌，經向屏東地方法院聲請搜索票獲准，於5月6日執行查緝。

警方表示，到場時，除扣得熊鷹相關產製品，還發現捕獸鋏等相關犯罪工具，陳嫌謀取自己利益，在屏東縣來義附近山區利用捕獸鋏捕捉熊鷹，並拔取其羽毛及利用其他身體部位製作頭飾等飾品，以致熊鷹死亡。

警方將搜查所得的羽毛當場在陳嫌家中客廳排開，沒想到竟排滿整間客廳，陳嫌供稱，得知雄鷹羽毛於黑市擁高額身價，因此鋌而走險獵捕，還指稱家裡有「老人家留下來的雄鷹羽毛」，疑似企圖混淆數量，但最後詳問卻僅僅2支是由長輩留下，與其所獵捕的數量根本不成正比。

警方指出，學名赫氏角鷹的熊鷹，是國家級瀕臨絕種保育類1級野生動物，據2021年學者相關研究及報導，全台熊鷹數量僅剩不到500對，許多原住民視為聖鳥，而羽毛是貴族重要頭飾，更是權力象徵，羽毛市場行情從每根1萬元起跳，三角黑斑清晰的鷹羽、特別是第5、6根羽毛，在坊間甚至喊價達5至6萬元的天價，而陳嫌已嚴重影響熊鷹保育成效，全案調查後將依違反野生動物保育法移送屏東地方檢察署偵辦。

警方強調與主責保育的林務局屏東林區管理處呼籲，為維護生物多樣性及生態永續，將持續與各目的事業主管機關及轄區治安單位加強查緝，針對危害野生動物保育者，絕對嚴懲嚴辦，捕獸鋏已明訂全面禁用，若民眾有發現相關情資，可向林務局或保七總隊各大隊即時反映；另為保育熊鷹，屏東林區管理處也與國立屏東科技大學共同推廣熊鷹仿羽的繪製技術，希望利用仿羽推廣的同時，保留傳統文化並兼顧保育野外熊鷹族群。

陳嫌疑似在捕獲熊鷹時還比讚，離譜違法卻還揚揚得意的行徑引發不滿。（保七總隊第八大隊提供）

警方查獲陳嫌違法捕獵熊鷹。（保七總隊第八大隊提供）

警方查獲陳嫌違法捕獵熊鷹。（保七總隊第八大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法