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    防疫豬隊友？ 屏東民眾超商快篩陽性竟亂丟檢體

    屏東民眾超商快篩陽竟亂丟檢體。（記者蔡宗憲翻攝）

    屏東民眾超商快篩陽竟亂丟檢體。（記者蔡宗憲翻攝）

    2022/05/09 09:47

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台疫情仍處高峰，8日晚間竟有男子在屏東東港某超商內進行快篩，驗完陽性後把快篩所有用品隨意丟在門市垃圾桶，嚇壞周邊民眾也擔心是否隱瞞疫情；屏縣衛生局表示，涉及違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，最高可罰百萬。

    這篇在東港臉書社群的貼文，指昨晚9時許，有男子在門市驗了快篩，半小時內沒有戴口罩一直打噴嚏，驗完陽性後把快篩所有用品隨意丟在門市垃圾桶，就拍拍屁股走人。

    貼文質疑男子是否有通報有隔離，就怕確診者隱瞞實情，以及亂丟醫材造成恐慌。

    屏縣衛生局接獲舉報指出，依中央流行疫情指揮中心110年6月30日制定「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，應戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

    此外，該名男子違反上述指引規定，已涉及違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第16條第3款規定，將循線追查，如事證明確，可裁罰5萬元以上100萬元以下罰鍰。

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