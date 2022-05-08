墾丁龍蝦來不及長大 佛心海產店買「迷你」的放生

後壁湖部分海產店家收購「迷你」龍蝦，卻是用來放生。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/08 23:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁海域6日出現詭異的「吐司降肉」，引發外界關注宗教團體胡亂放生問題，屏東縣恆春鎮海岸永續發展協會，也利用機會進行保育宣導，將海產店家收購的「迷你」龍蝦集體放生，透過自身力量教育消費者，幫助珊瑚海域恢復生機。

這起「吐司降肉」，亂灑吐司至墾丁海域事件，墾管處據報查出該宗教團體，雖然團體辯稱是餵魚，但國家公園境內禁止任意餵食生物，更不允許丟棄廢棄物或食物造成環境污染，已依違反「國家公園法」第十三條裁處一千五百元。

這起違規放生案件，也令當地保育團體對於海域資源匱乏感觸良多，屏東縣恆春鎮海岸永續發展協會表示，恆春半島海域近年盜獵、破壞行為沒斷過，部分當地海產業者發起自律行動，拒絕販售來不及長大的小龍蝦，但仍向漁民收購作為放生，不少保育人士私下都大讚「真正佛心放生」，串連要常用新台幣下架這些店家其他菜色。

其中一家海產業者說，「那種比手掌還小的龍蝦，為什麼要抓！」龍蝦從十年前兩個手掌大，到近年多數是不到半個手掌的「迷你龍蝦」，部分漁民不顧生態永續，大小通殺的捕撈行為，讓他感到憂心，近年對於「迷你龍蝦」仍會購買，但只用來放生，就怕這家不買、別家還是買來殺，但也不會大肆張揚，畢竟是自發性的行為。

屏東縣恆春鎮海岸永續發展協會指出，利用「放生吐司」的亂象，向保七總隊第八大隊報備後，由海洋志工張容嘉協助這些海產店放生小龍蝦回大海，希望業者及消費者能自覺，不再過度捕撈稀少及過小的珊瑚礁魚蝦貝類，或許若干年後，墾丁珊瑚海仍有機會恢復生機，否則「未來沒有魚可以吃了，龍蝦什麼都沒有了。」

後壁湖部分海產店家收購「迷你」龍蝦放生。（記者蔡宗憲攝）

放生後的迷你龍蝦仍相當健康。（記者蔡宗憲攝）

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