少女被父襲臀反被阿公責怪 法官判狼父7月徒刑

少女被父襲臀噁心自殘導師發現通報，阿公反怪她，一、二審法官均判狼父7月徒刑。（資料照）

2022/05/08 18:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東一名原住民父親阿力（化名）被控對3名女兒性侵，最後因罪證不足，獲不起訴處分，但其中的13歲女兒小玉（化名）因手腕有自殘痕跡，被導師意外發現問出因遭父伸鹹豬襲臀，覺得噁心、變態，經學校通報依違反保護令判刑7月，阿力否認要求測謊，小玉哭訴遭阿公、被告指責，令她很後悔說出被父性騷，法官認定全案是老師發現、查問，排除小玉憑空杜撰的可能，維持原判7月。

判決書指出，國中導師發現女學生小玉有自殘行為，私下詢問她，得知其父曾在國小六年級時，就會對她性騷擾，法院曾核發保護令，父親卻責怪她，導師追查得知前年10月間，父親在阿嬤家偷摸她屁股，當天到校曾跟同學哭訴，導師得知後通報輔導室，學校報警並通知社工輔導。

小玉哭訴當天從客廳要去廚房找東西吃，父親突然伸手摸她屁股，她瞪了一下父親，沒想到他還是笑嘻嘻，讓她感覺很噁心，因為這不是爸爸會對女兒做的事，事後父親還怪她把摸屁股的事講出來，才害他被告，因不知怎麼發洩才會選擇自殘。

小玉母親也告訴法官，她與被告離婚後，女兒小玉怕媽媽辛苦、養不起，才選擇跟阿嬤住，她表示，被告在本案之前就有酒後摸小朋友的事，女兒說阿嬤會保護她，女兒的懂事與貼心，讓為人母更感不捨。

被告否認母女指控，聲請對父女2人實施測謊鑑定，法官考量測謊不具科學所強調的再現性，也難以檢視過程與結果的正確性，因此駁回聲請。

經評估小玉現對父親的感情複雜，本就沒多大信任，但現在已經變得會有點恐懼，擔心再被爸爸侵犯，甚至是看到其他陌生男生，也會擔心自己被他們侵犯，因此，一、二審均判決被告7月徒刑，全案還可上訴。

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