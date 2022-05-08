屏東+695！明起2醫院啟動防疫門診 可採檢PCR、拿藥

屏東基督教醫院恩慈大樓啟動防疫門診。（記者葉永騫攝）

2022/05/08 17:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣8日新增695確診個案，明（9）日開始，將由屏東基督教醫院及屏東醫院啟動防疫門診，凡自行快篩呈陽性，或疑似感染COVID-19且症狀輕微，可至屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區採檢PCR、拿藥，但40公斤以下及12歲以下的兒童則需至急診就醫。

縣府統計到8日止，居家隔離現管人數882，今日解隔957人者；5歲確診以下累計280例，39例解除隔離，無重症。居家照護累計2066人，解除194人，現管1872人。本縣全校班級暫停實體課程校數3校39班；部分班級暫停實體課程校數有81校180班。

衛生局表示，明日開始，屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區，提供自行快篩呈陽性，或疑似感染COVID-19且症狀輕微者，採檢PCR及拿藥的服務，屏基平日服務時間為上午9時至12時，下午14時至17時，假日僅開放上午9時至12時，防疫門診費用為350元（含採檢）。屏東醫院服務時間為週一至週五上午9時至11時，防疫門診費用為340元（含採檢）。

此外，今（8）日起，同辦公室或同工作場域密切接觸同事將不再匡列居隔，有症狀者依檢驗結果處置，無症狀且高風險者，已接種3劑疫苗滿14天，可繼續工作並健康監測7天，未完整接種者，應自我隔離或居家辦公3天。

8日確診者695人，超過20人的鄉鎮有7個，分別為屏東市250案，潮州鎮25案，東港鎮47案，恆春鎮32案，萬丹鄉83案，長治鄉27案，內埔鄉33案。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法