廟會表演鬥牛陣阿伯仔賣力假打架 引來員警認真勸架

鬥牛陣表演時兩名牛主人假打架。（讀者提供）

2022/05/08 12:07

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹鄉蔡家昨天辦理福德正神進香謁祖平安繞境活動，邀請了傳統鬥牛陣來表演，行經新鐘村泉興路與新富街口巡聖堂前，陣頭進行表演，兩頭牛鬥起來，扮演牛主的兩個阿伯仔也假打架並且扭打在地上，由於表演逼真，讓負責維安的新鐘派出所代理所長江慶寅誤以為真的發生打架事件，立刻衝入表演陣內勸架，還把表演的阿伯仔拉開，讓現場觀看的民眾都笑翻了，趕快告知員警是表演，但也對員警認真的態度給了正面的讚揚。

屏東警分局今天表示，廟會平安繞境活動，警方都會派員負責現場維安的工作，新鐘派出所代理所長江慶寅負責整個工作，突然看見兩名阿伯仔在路上扭打，立刻反應就是上前制止，完全沒有注意到是藝陣的表演，直到由旁人告知才知道傳統鬥牛陣表演中的牧童打架情節，員警當下是誤會 了，但現場民眾也對於員警認真執勤的態度予以肯定。

影片被瘋傳到網路上後，網友大讚「員警真的很盡責、很棒的警察，給他100分、給認真的警察一個讚」、有人覺得「很好笑、客串出場」、「警察涉世未深沒有看過這樣的廟會、還好沒有過肩摔，不然阿北就慘了」、大家議論紛。

傳統鬥牛陣是早期台灣農村的農民為了搶糧草和水源，在田邊鬥起牛的情形，鬥牛陣中由人裝扮黃牛，牛主人要拿著藤條猛抽，兩名牛主人要吵架、還要扭打到地上，還會安排勸架者，這樣的傳統陣頭現在已愈來愈少見，因此才會出現員警誤入陣頭的情況。

警察誤以為打架衝入表演現場。（讀者提供）

民眾趕快對員警說是表演啦！（讀者提供）

員警來勸架，讓表演的阿伯仔也覺得好笑。（讀者提供）

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