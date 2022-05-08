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    母親節最好禮物！確診孕婦剖腹產下男嬰、PCR陰性

    屏基團隊完成新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術。（屏基提供）

    屏基團隊完成新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術。（屏基提供）

    2022/05/08 09:50

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院在7日母親節前夕動員婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房團隊，完成屏東首例新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術，目前母子生命徵象穩定，男嬰體重3020公克PCR採檢結果為陰性，成為母親節最美好的禮物。

    屏基婦產科主治醫師林鈺蓉表示，產婦25歲，懷孕週數為36週過六天。於5月5日下午定期產檢結束後採檢PCR發現確診，當時並無任何新冠肺炎症狀，屏基於懷孕36週後，孕婦可選擇每週接受核酸檢測，以防需緊急入院生產。

    產婦有子癲前症，屬於高危險妊娠，加上國外有研究顯示，孕婦確診新冠肺炎可能加重子癲前症風險，為避免隔離期間有影響孕婦與胎兒安全之變化，屏基照護團隊討論後決定在7日提前剖腹生產。

    屏基跨科別動員近20位醫護及工作人員。手術室裡麻醉科醫師緊盯產婦的各項生理數值，婦產科醫師及助手專心致志於手術，小兒科醫師及護理師在一旁待命接手照顧新生兒，護理部督導也在旁隨時遞補支援。

    當手術室傳出嬰兒的哭聲時，現場醫護人員都覺得那真是最美妙的聲音，整個手術約歷時60分鐘。術後，新手媽媽回到負壓隔離病房繼續接受治療，嬰兒也和媽媽一起母嬰同室，隔離區同時有新生兒團隊提供照護，母子一起度過第一個、也是最難忘的母親節。

    新冠肺炎確診者開刀時手術室不能開啟空調，屏基7日下午特別排開所有其他手術，而且手術後做完環境清潔消毒，手術室還必須靜置24小時才能再次使用，以維護環境安全。

    屏基跨科別動員醫護及工作人員。（屏基提供）

    屏基跨科別動員醫護及工作人員。（屏基提供）

    小兒科醫師接手照護新生兒。（屏基提供）

    小兒科醫師接手照護新生兒。（屏基提供）

    新冠肺炎專責病房人員將孕婦交給手術室人員。（屏基提供）

    新冠肺炎專責病房人員將孕婦交給手術室人員。（屏基提供）

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