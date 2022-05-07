寢室飄木炭味 東港警分局偵查隊長破門驚見副隊長身亡

東港警分局偵查隊副隊長在分局寢室內輕生死亡。（記者蔡宗憲攝）

2022/05/07 11:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣警局東港分局偵查隊郭姓副隊長，昨天深夜寢室傳出濃厚木炭味，經同事破門發現竟已輕生身亡，現場未留有遺書，由於郭平常工作情況正常也沒有其他財務或感情糾紛，警方正深入調查輕生原因。

東港警分局表示，6日22時50分許偵查隊長石加宏行經副隊長寢室時發現泠氣運轉，認為副隊長可能已回到寢室內休息，敲門呼喊副隊長名字卻未有回應，經試轉開門但門反鎖，便用手推門一小縫，發現裡面有濃厚木炭味，感覺不太對勁，用腳踹開門進入房內，發現副隊長已於寢室房間內輕生，經試圖急救副隊長並通報119前來救護，消防隊到場表示已明顯死亡無須送往醫院急救。

警方調查，鑑識小組進入房內初步勘查並未發現遺書，隨即聯繫副隊長家屬至分局處理後續事宜，並報請屏東地檢署刑事相驗，郭員（男、70年次、警大74期畢業、已婚育有1女8歲）於110年8月份調至東港分局偵查隊擔任副隊長，本身並無特別就醫紀錄，生活正常無輕生跡象，工作職場亦無異狀；尊重家屬悲傷情緒，不便代表對外發言，輕生原因目前待查了解中，分局將全力協助家屬處理後事。

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東港警分局偵查隊副隊長在寢室內輕生。（記者蔡宗憲翻攝）

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