為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東縣累計460師生確診 79校205班停課中

    屏東縣6日校園停課資訊。（屏東縣政府提供）

    屏東縣6日校園停課資訊。（屏東縣政府提供）

    2022/05/06 19:50

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（6日）新增56名師生確診，全縣累積至今確診師生人數共460人，目前74所學校共205班停課中。

    屏縣府教育處統計，今天新增4名老師、52學生確診，全累積確診師生人數共28位老師、432位學生確診。目前全校班級暫停實體課程有5校51班，包括屏北高中、墾丁國小、獅子國中、德協國小、大光國小。

    另外，部分班級暫停實體課程者共有74校154班，包括大同高中、美和高中、佳冬高農、東港海事、陸興高中、滿州國中、長治國中、光春國中、萬巒國中、車城國中、中正國中、公正國中、九如國中、里港國中、內埔國中、凌雲國小、唐榮國小、麟洛國小、光華國小、東勢國小、瑞光國小、新興國小、佳佐國小、仙吉國小、海豐國小、興華國小、廣安國小、內埔國小、崇文國小、黎明國小、泰武國小、萬安國小、內埔農工、鶴聲國中、新園國中、東興國小、恆春國小、長樂國小、鹽州國小、大同國小、古華國小、潮昇國小、民生國小、仁愛國小、公館國小、萬丹國小、新庄國小、九如國小、後庄國小、內獅國小、石門國小、恆春工商、潮州高中、恆春國中、東寧國小、信義國小、東港國小、勝利國小、和平國小、潮州國小、新園國小、東光國小、忠孝國小、鹽埔國小、屏東高中、明正國中、民生家商、屏榮高中、東隆國小、崇蘭國小、復興國小、烏龍國小、東港高中、鶴聲國小。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》5-11歲要不要打武肺疫苗？ 醫：兒童染疫恐併發橫紋肌溶解症
    2022/05/06 19:04

    健康網》5-11歲要不要打武肺疫苗？ 醫：兒童染疫恐併發橫紋肌溶解症
    本土學生確診衝破3萬人 國小生超過萬人
    2022/05/06 19:03

    本土學生確診衝破3萬人 國小生超過萬人

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    誇張！新北國小師被爆隱匿確診 外出喝酒、打麻將還傳染友人
    2022/05/06 18:50

    誇張！新北國小師被爆隱匿確診 外出喝酒、打麻將還傳染友人
    10死87中重症 30多歲男家中昏迷死後才確診 、未滿10歲男童住加護病房
    2022/05/06 14:15

    10死87中重症 30多歲男家中昏迷死後才確診 、未滿10歲男童住加護病房

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    本土+36168！6縣市確診數破千 增10死、87例中重症
    2022/05/06 14:12

    本土+36168！6縣市確診數破千 增10死、87例中重症
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播