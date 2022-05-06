屏東縣累計460師生確診 79校205班停課中

屏東縣6日校園停課資訊。（屏東縣政府提供）

2022/05/06 19:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（6日）新增56名師生確診，全縣累積至今確診師生人數共460人，目前74所學校共205班停課中。

屏縣府教育處統計，今天新增4名老師、52學生確診，全累積確診師生人數共28位老師、432位學生確診。目前全校班級暫停實體課程有5校51班，包括屏北高中、墾丁國小、獅子國中、德協國小、大光國小。

另外，部分班級暫停實體課程者共有74校154班，包括大同高中、美和高中、佳冬高農、東港海事、陸興高中、滿州國中、長治國中、光春國中、萬巒國中、車城國中、中正國中、公正國中、九如國中、里港國中、內埔國中、凌雲國小、唐榮國小、麟洛國小、光華國小、東勢國小、瑞光國小、新興國小、佳佐國小、仙吉國小、海豐國小、興華國小、廣安國小、內埔國小、崇文國小、黎明國小、泰武國小、萬安國小、內埔農工、鶴聲國中、新園國中、東興國小、恆春國小、長樂國小、鹽州國小、大同國小、古華國小、潮昇國小、民生國小、仁愛國小、公館國小、萬丹國小、新庄國小、九如國小、後庄國小、內獅國小、石門國小、恆春工商、潮州高中、恆春國中、東寧國小、信義國小、東港國小、勝利國小、和平國小、潮州國小、新園國小、東光國小、忠孝國小、鹽埔國小、屏東高中、明正國中、民生家商、屏榮高中、東隆國小、崇蘭國小、復興國小、烏龍國小、東港高中、鶴聲國小。

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