關心屏東原住民長輩 副總統賴清德送來防疫包

副總統賴清德到屏縣新來義部落，送上防疫包給原住民長輩。（記者羅欣貞攝）

2022/05/06 20:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全國疫情升溫，副總統賴清德今天（6日）下午赴屏東縣新來義部落文化健康站關心原住民長者施打疫苗情形，並送來防疫包、親自教導長者認識並下載使用「臺灣社交距離」APP，希望長者遠離風險。

副總統賴清德到新來義部落關心長輩與小朋友，首先贈送防疫包給長者，裡面裝有許多與防疫有關的基本用品，包含口罩、酒精濕紙巾及酒精筆等，更因適逢母親節，送上康乃馨感謝部落媽媽們的付出與辛勞；族人為了表示謝意，也贈送親手製作的原住民頸鍊及背心，感謝副總統把愛帶到部落。

賴清德也到以原住民影音書籍為主題的圖書館「讀享空間」，與來義鄉幼兒園小朋友一起觀賞尚在施工中的全國第一座原住民特色共融遊戲場模擬影片，並向小朋友宣導如何防疫保護自我。

屏東縣長潘孟安表示，文健站已經成為部落很重要的核心服務據點，許多部落大小事都會透過文健站來分享資訊；甚至文健站的服務不是侷限於長者而已，在政府推動公費疫苗施打預約平台時，部落礙於網路資訊設備不足或不知道如何操作，族人就可以到文健站進行預約，提供一個貼心又便利的服務；現在文健站照服員也可以帶長者到衛生所施打疫苗，讓家屬可以安心上班，也是提供另一種的喘息服務。

潘孟安也鼓勵只要滿65歲以上的長輩盡快去打疫苗，不管是第幾劑，縣府都會送500元禮券；而文健站的原住民長者打疫苗，原民會也會額外再加贈300元的禮券，優惠措施都只有加碼到5月底。

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族人贈送親手製作的原住民頸鍊及背心給副總統賴清德表達謝意。（記者羅欣貞攝）

副總統賴清德走訪新來義部落，和長輩們合影。（記者羅欣貞攝）

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