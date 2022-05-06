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    好臭啊！屏東「雷公屁」花海齊放 百見不如一「聞」！

    孔德成的「雷公屁花園」正百花齊放，卻臭不可聞。（記者陳彥廷攝）

    孔德成的「雷公屁花園」正百花齊放，卻臭不可聞。（記者陳彥廷攝）

    2022/05/06 18:14

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新埤鄉建功村長孔德成自行復育台灣原生的珍貴稀有物種「疣柄魔芋」，園裡上百株的魔芋連年都開花，但這個被俗稱為「雷公屁」的植物，所開出的花形象非常奇特，不僅外部花序為佛燄狀，內部花序如同表皮凹凸的乾癟後的麵包，兼之每逢傍晚的腐臭味更是令人驚嚇，與一般花的印象是大相逕庭，孔德成說，現在正在擴大復育範圍，希望能讓原本就在野地的植物能「回娘家」。

    疣柄魔芋早年其實很常見，但除開花時較顯眼，因為並非長綠植物，小小的葉草常被當成雜草清除，現已屬瀕危物種，孔德成兩年前目擊有工地整地，卻將大片疣柄魔芋移除，擔憂疣柄魔芋消失，和社區發展協會展開復育行動，並自行研究分株將疣柄魔芋種在自己的檳榔園，近期百花盛放，卻「臭不可聞」。

    「會叫雷公屁，傳聞是梅雨季前會聞到花的腐臭」，孔德成說，坊間盛傳只要雷雨天氣後這種花便會盛放，且還散發著濃烈腐臭，但這其實是植物吸引蒼蠅甚至糞金龜前來覓食，再將花粉帶出，加上外形如同乾癟氣球，紫黑凹凸的外表嚇人，雌雄蕊則分上下兩節陳列在植株下部，跟一般花朵豔麗芬芳形象根本無法聯結。

    孔德成也觀察到，雖然腐臭味和下雨前打雷時間接近而出現聯想為「雷公屁」，但實際開花與水份有關，像有澆水的園子開花時間就較野生魔芋來得早約半個月到1個月左右，花朵最大直徑可達約30公分，高度則可達50公分，每到傍晚時分最為惡臭，一群蒼蠅聚集在花朵上的「奇景」，可說是「百『見』不如一『聞』」，歡迎民眾路過，來這個花海當「逐臭之夫」。

    疣柄魔芋又被稱為「雷公屁」。（記者陳彥廷攝）

    疣柄魔芋又被稱為「雷公屁」。（記者陳彥廷攝）

    孔德成的「雷公屁花園」正百花齊放，卻臭不可聞，有的則是直接長葉子，景緻奇妙。（記者陳彥廷攝）

    孔德成的「雷公屁花園」正百花齊放，卻臭不可聞，有的則是直接長葉子，景緻奇妙。（記者陳彥廷攝）

    孔德成的「雷公屁花園」正百花齊放。（記者陳彥廷攝）

    孔德成的「雷公屁花園」正百花齊放。（記者陳彥廷攝）

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