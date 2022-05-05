屏東縣+460！1議員確診 屏東市公所1名職員染疫

1名屏東縣議員確診，議會大清消。（記者葉永騫攝）

2022/05/05 20:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今天新增460例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，1名縣議員染疫，屏東市公所也有1名職員確診，代理屏東市長程清水等主管自主管理3天。

屏東縣6到11步學童疫苗累計施打11校，有559名學生接種，施打率34％，目前狀況均良好，沒有異常。居家隔離現管人數1072人，今日解隔209人。5歲以下確診累計148例，36例解除隔離，無重症。居家照護累計1107人，全校班級暫停實體課程校數5校33班，分別為烏龍國小、墾丁國小、廣安國小、後庄國小、獅子國小。部分班級暫停實體課程校數59校125班。

1縣議員疑因拜會選民時確診隔離，屏東縣議會全面清潔消毒，初步查證，這名縣議員近日並未到議會開會。

屏東市公所行政室近日有1名職員確診，市公所內部人員快篩，員工都陰性，而同一辦公室的行政室員工居家隔離，代理市長程清水及市長室等相關人員自主管理3天後再快篩確認，市公所清潔消毒，不影響辦公，一樓民眾服務案件也照常辦理。

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屏東市公所1名員工確診，代理市長程清水及多位主管自主管理。（記者葉永騫攝）

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