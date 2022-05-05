初選超激烈！民進黨屏東內埔鄉長民調傳遭駭 又有布條被拆

沈商嶽控訴宣傳布條被人偷偷拆除帶回家，他向警方報案後，警方火速逮人。（記者陳彥廷攝）

2022/05/05 21:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕上月民進黨屏東縣長初選競爭激烈，現在連內埔鄉長初選也白熱化，前陣子傳出電話民調遭駭客擾亂，參選人沈商嶽今天（5日）再控宣傳布條被人強拆怒報警，嫌犯已火速落網；7日黨員投票前，競爭氣氛恐越演越烈。

民進黨內埔鄉長初選電話民調已結束，5月7日將進行黨員投票，沈商嶽繼日前控告競爭對手、現任鄉長鍾慶鎮毀謗後，今天再因架設於富田村的至少10面布條遭人拆除且不翼而飛，召開記者會訴求端正選風。

原來，沈商嶽於5月3日的電話民調前1天，當天宣傳時，發現自己至少10面布條遭人拆除，急忙報案，沈商嶽今天拿著警方返還的布條指說，自己布條核淮在案，遭人毀損才報案，由於下手者據傳為對手親友，認為是感受到壓力才動手。

沈商嶽說，雖然警方很快就找到兇手，但他認為選舉選不選得上是一回事，面對競爭應好好接招，選風不該淪落至此，將以身作則原諒受到壓力才下手的鄉親。

對此，鍾慶鎮則回應，對沈的挑戰從頭至尾是勇於面對，不過，今加其所指的毀損案，是不清楚也不了解，他強調選舉至今，從未張掛任何文宣，但沈將布條掛在人家土地上遭移除卻要報案，認為選舉不用選到這樣。

由於鍾慶鎮設籍富田村，客庄周遭親戚關係緊密，有嫌犯供稱，沈問都沒問就把布條懸掛在自己土地的鐵絲網，這種行為地主連拆都不行？不排除反控竊佔罪；警方則說，全案已迅速偵破，且因有部分嫌犯有攜帶布條回家，恐觸屬公訴的竊盜罪嫌，將與毀損罪一同依規定移送。

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