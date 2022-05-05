花974元抽中千萬輕豪宅！「屏東購好禮」幸運兒是她

屏東縣長潘孟安（左二）與不動產商業同業公會理事長王世賢（左一）、中洲建設公司董事長黃啟倫（右一）等人一起抽出幸運得主。（記者葉永騫攝）

2022/05/05 19:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府搭配中央振興五倍券推出「屏東購好禮」活動，消費登錄總金額突破25億元，累計登錄超過131萬筆，縣長潘孟安、贊助人屏東縣不動產開發商業同業公會及中洲建設公司今天共同抽出壓軸大獎「千萬輕豪宅」，由在全聯消費974元的鹽埔鄉黃小姐抽中，她接到潘孟安電話報喜時喜極而泣，大聲直說鄉「屏東真好」。

「屏東購好禮」活動已經圓滿結束，今天抽壓軸大獎千萬輕豪宅，這棟「中洲種子學」輕豪宅位於演藝廳周邊住宅區，是2房、近學區和生活機能便利的全新房屋，大樓甫榮獲建築園冶獎大樓建築景觀類殊榮。

直播現場由潘孟安與不動產商業同業公會理事長王世賢、中洲建設公司董事長黃啟倫等人一起抽出幸運得主，由埔鄉的黃小姐獲得，她在全聯花費974元就抽中千萬輕豪宅，潘孟安致電賀喜時，黃小姐激動到說不出話來，哽咽直說屏東真好。

潘孟安說，首獎輕豪宅幸運兒花974元就抽中千萬輕豪宅，相當物超所值。而屏東購自去年10月推出至今，已執行30週，對於將要結束最後一週直播感觸相當深刻，他謝謝每一位在屏東消費的朋友，在店家面臨疫情警戒時，給予商家實質的力量，加速在地的景氣復甦，未來也歡迎大家將屏東設為旅遊首選，再來屏東吃吃喝喝、逛街消費。

今天現場也加碼抽出萬元紅包、電動機車、百萬休旅車及黃金。

屏東最大獎的輕豪宅外觀。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法