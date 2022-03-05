屏東縣婦女節大禮！孕媽咪產檢交通補助 好孕車券總價值6千元

屏東縣婦女節送大禮，縣長潘孟安（右）宣布補助孕婦產檢交通費。（記者羅欣貞攝）

2022/03/05 19:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕38婦女節前夕，屏東縣長潘孟安今天（5日）宣布將送給孕媽咪們大禮，每名符合資格的孕婦發給好孕車券1本，內有各20張面額100元及200元的乘車券，總價值6千元；「孕婦產檢交通補助」將於3月8日上路，估目前至少約3千多名孕媽咪受惠。

屏東縣長潘孟安今天下午在勝利星村創意生活園區，與屏東縣醫師公會理事長江俊逸、19家婦產科醫療院所及台灣大車隊、第一、青溪安全等3家計程車隊，共同宣布屏東好孕車券「孕婦產檢交通補助」3月8日上路。

潘孟安說，屏東好孕車券的特色是主動協助申請，當場核發，只要設籍屏東的媽咪或設籍前新住民，且經核定綜所稅課稅級距未達20％者，於屏東19家婦產科醫療院所領取孕婦健康手冊時同步申請，現場審核通過即可核發使用，減輕媽咪的交通負擔。

縣府社會處說，每名符合資格的孕婦發給好孕車券1本，內有各20張面額100元及200元的乘車券，總價值6千元，為提高使用便利性，單趟使用張數不限，但不找零。懷孕期間往返醫療院所產檢，只要事先預約特約計程車隊，或持有身心障礙證明者也可以持券預約復康巴士，即可享有安全便捷的乘車服務！此外，赴外縣市產檢者，只要至屏縣7區家庭福利服務中心、竹田老人文康中心、九如全人照顧整合支援中心申請即可。

有孕媽咪說，有時必須自己騎機車到醫院產檢，縣府現在推出好孕載到家服務，既能減輕孕婦家庭交通負擔，節省時效，讓懷孕的過程備受社會守護，更透過服務創造孕婦與計程車駕駛雙重受益，共同創造友善生育環境。

社會處指出，在少子化的浪潮下，縣府責無旁貸守護每一位孕婦及寶貝，也感謝縣內19家婦產科醫療院所及3家特約計程車隊共同守護屏東孕媽咪，另特別感謝台灣大車隊響應推出「好孕專車」同性駕駛指定服務及好禮優惠，回饋使用好孕車券的孕媽咪。此外，產後更提供到宅母嬰照護月嫂服務，提供孕產家庭懷孕到照顧足夠的支持，一同守護屏東孕媽咪。如民眾有相關問題，可上屏東縣政府社會處官網查詢，或撥打08-7320415分機5327。

屏東好孕車券「孕婦產檢交通補助」3月8日正式上路。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長潘孟安（左）今天在勝利星村宣布新措施後，也送花給現場婦女朋友預祝婦女節快樂。（記者羅欣貞攝）

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