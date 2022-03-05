日本SEIYU超市「台灣屏東鳳梨節」將登場 屏東鳳梨今封櫃啟航

屏東鳳梨今天封櫃銷往日本西友超市。（記者羅欣貞攝）

2022/03/05 13:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東鳳梨優良品質及豐美多汁持續獲得國際認證肯定，屏東縣政府與農民攜手合作打造符合國際高標準的生產供應鏈，讓台灣優質果物行銷全世界。開春初始就傳來捷報，對於屏東鳳梨支持不遺餘力的日本SEIYU超市（西友超市），自2020年起已經連續3年直接進口屏東鳳梨至日本全境的320家門市，今年春季更將舉辦「台灣屏東鳳梨節」主題月活動，讓日本消費者直接品嘗台灣鳳梨的美好滋味。

屏東縣長潘孟安今天（5日）上午前往高樹鄉的屏東農業生產合作社，出席2022屏東鳳梨封櫃外銷日本SEIYU超市首航儀式，用實際行動為農民們打氣加油，也帶來更多正面力量與消息。

屏東縣鳳梨直進到日本的SEIYU超市通路上架，而不是進入日本各地的中央批發市場再行分銷，是因為屏東鳳梨已經能夠從生產到包裝都完全符合日本嚴選及國際認證的品質標準。

屏東縣政府指導與台灣屏東農業國際運銷股份有限公司輔導在地鳳梨產業，符合G.G.A.P.（GLOBALG.A.P）全球良好農業規範、取得SEDEX（Suppliers Ethical Data Exchange）供應商道德資料交換認證報告，以及通過SCS供應鏈安全審核（Supply Chain Security），從果物種植品質控管到整體產銷供應鏈的管理都已經具備國際水準，並作好朝向國際市場目標前進的準備。

潘孟安表示，農民從鳳梨種植的時候就特別留意照顧，使用成本高的精油避免蟲害而不是直接噴灑農藥除蟲；在採收果柄時必須讓切口平整，也要讓果柄水分收乾，以利後續的抑菌過程進行；在屏東當地農場就完成了可以在日本超市直接上架的包裝之後才整批裝箱進入冷藏貨櫃，因此出口到日本就可以直接配送發貨到當地的320家SEIYU超市上架，直達終端消費者面前，讓優質台灣農產品的品牌形象躍上國際舞台。

產地直供的安全美味，日本SEIYU超市也計劃在今年3月下旬舉辦為期近1個月的「台灣屏東鳳梨節」主題活動，推廣行銷台灣鳳梨，讓日本的消費者直接品嘗台灣鳳梨的美好滋味。

鳳梨銷往日本超市，農民好開心。（記者羅欣貞攝）

高品質的屏東金鑽鳳梨。（記者羅欣貞攝）

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