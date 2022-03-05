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    首頁　>　屏東縣

    暖心！讓鳥寶寶安心誕生 屏東燈節燈飾等5天才拆除

    斑鳩來築巢，等寶寶孵出來了，燈飾才拆除。（屏東縣政府提供）

    斑鳩來築巢，等寶寶孵出來了，燈飾才拆除。（屏東縣政府提供）

    2022/03/05 12:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕228連假後落幕的屏東燈節燈飾陸續拆除，廠商工作人員在萬年溪燈區6層樓高的「太空梭」裝置鋼架上，意外發現有斑鳩來築巢，為避免驚擾新生命，工作人員耐心等待5天，直到鳥寶寶誕生後才進行拆除。

    另外，鄰近「太空人」燈飾的建國實驗小學，正是屏東發展天文教育重點學校，學校師生特別錄製一段影片，拜託「縣長阿伯」潘孟安讓太空人出完任務後，「飛」到建國國小，縣長阿伯二話不說馬上同意，現在太空人站在建國國小大門口，陪伴著獵戶座天文台成為新地標。

    潘孟安表示，屏東從辦理2019台灣燈會後，對於活動細節都非常注意，建立一套大型活動凖則，包括身障朋友的參觀動線、場地及廁所隨時保持乾淨，連民眾休息座椅的高度都注意到，也是這些細節讓屏東舉辦的活動令人念念不忘。沒想到廠商、學校也主動注意，延續屏東燈節的溫度。

    此次屏東燈節擴大為萬年溪、縣民公園、勝利星村三個燈區，從結合地景、主題規劃、燈飾裝置、水舞展演、山海屏行戲劇表演到活動海報設計都大受好評，不少人一刷二刷不過癮，到228連假活動結束仍意猶未盡。

    屏東燈節燈飾近日陸續拆除，廠商工作人員意外在萬年溪燈區6層樓高的「太空梭」鋼架上發現斑鳩鳥巢，裡面還有二顆鳥蛋，工作人員決定暫不動聲色，讓鳥媽媽安心孵蛋。直到5天後，鳥寶寶順利誕生後才進行拆除作業，同時細心地把原來的鳥巢移到附近的樹上，讓鳥兒們能繼續安居。

    以發展天文、科學多元教育為主軸的建國實驗國小，校園內並建置「獵戶座天文台」，此次屏東燈節在萬年溪景觀橋設立二個太空人，正好符合學校的教育主題，不少家長打趣是不是學校的點子，師生乾脆總動員，繪製圖片及拍攝影片，向縣長阿伯爭取讓太空人解除任務後可以每天來陪孩子上學，也讓燈會資源能夠再利用，縣長阿伯當然ok，現在太空人已經移至建國實驗國小門口，繼續和民眾打招呼了。

    太空人燈飾已經移至建國國小。（屏東縣政府提供）

    太空人燈飾已經移至建國國小。（屏東縣政府提供）

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