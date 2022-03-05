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    首頁　>　屏東縣

    「銀」接好日子 屏東限定65歲生日卡今年起寄出

    屏東縣政府設計充滿祝福象徵的限定版生日賀卡，搭配服務資訊今年起寄給過65歲生日的縣民。（屏縣府提供）

    屏東縣政府設計充滿祝福象徵的限定版生日賀卡，搭配服務資訊今年起寄給過65歲生日的縣民。（屏縣府提供）

    2022/03/05 09:20

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為祝賀資深縣民邁入退休年齡的人生新階段，屏東縣政府設計充滿祝福象徵的限定版生日賀卡，祝福65歲生日快樂，引導縣民規劃退休生活、開發興趣、培養運動習慣，及早建立健康促進、預防延緩老化的新樂活重心，「銀」接好日子，今年（2022年）起當月份年滿65歲的民眾，都能收到這份賀卡。

    屏縣府社會處長青科表示，限定版65歲生日賀卡，裡面充滿對長輩人生新階段的祝福，賀卡的主體畫面呈現了屏東的山海意象，鵝鑾鼻燈塔銀接照亮未來，蝴蝶、梅花鹿及男女性長輩象徵了未來自由追逐享受花開蝶舞的好光景，也充滿福、祿、壽的幸福、吉祥、長壽的祝賀。

    搭配燙金材質的運用，希望長輩在收到賀卡時，感到65的自己是尊榮與珍貴的，加上賀卡底座，讓賀卡像黑膠唱片也可以是個精緻的擺飾，祝福著長輩迎接新生活。

    賀卡禮盒裡還附上福利服務資訊，希望65的人生生活是多走跳、勤運動、培養興趣的，可以多運用敬老卡外出活動，參加社區照顧關懷據點當志工，介紹專為長輩設計的銀髮健身俱樂部，鼓勵培養運動習慣，也歡迎長輩挑選有興趣的場域活動擔任志工。

    社會處也提醒多利用免費的健康檢查，定期自我檢視健康狀況；此外，若目前還是更高齡爸媽家人的家庭照顧者，縣府也有家庭照顧者支持性服務、1966長期照顧諮詢專線、愛心手環及緊急救援通報系統可供運用。鼓勵長輩可利用網路搜尋「高齡友善資訊網」，更多好日子資訊在裡頭。

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