大停電傳影響屏養殖業 業者：發電機必備，還好非半夜

大停電傳影響屏養殖業。（記者蔡宗憲攝）

2022/03/04 09:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台大停電直到昨晚才陸續恢復供電，依賴空氣供給的屏南養殖業，傳出有業者魚蝦缺氧死亡，但屏縣府初步調查屬個案，多數業者也都長期準備發電機，但仍大嘆「還好不是半夜發生，不然可能淒慘！」

這次長達近10小時的停電狀況，有養殖業者痛苦的在社群上批評，認為養殖農民沒電，會讓農民血本無歸，如能讓民眾了解復電進度，進而去租賃發電機應急，就不用無奈看著辛苦養殖的魚蝦缺氧死亡。

對於這樣的狀況，資深養殖業者老丁則說，養殖業如果自己沒備發電機，就是在賭運氣，因為一個魚塭價值上百萬，好的發電機頂多20萬，無論遇上颱風、跳電或是其他因素停電，至少能讓多數的水車運作搶救魚蝦。

但老丁等人也說，發電機只能短時間供電，連續多天缺電仍無法支撐，這次停電還好是在白天，能有足夠時間進行備用電源準備，加上魚蝦主要是夜間需要較大量的氧氣供應，能在凌晨前恢復供電，只能說是天佑台灣。

屏縣府農業處初步調查，屏南養殖業者多數都有發電機設備，沒有出現嚴重魚蝦死亡狀況，目前聽到的多屬個案，但觀賞魚業者的狀況仍須盤點調查損失狀況，至於室內密閉式禽類養殖，因通風系統造成傷亡狀況也未傳出，將持續蒐集因停電造成的農漁損失。

屏南養殖業大多有發電機。（記者蔡宗憲攝）

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