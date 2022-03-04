為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    大停電傳影響屏養殖業 業者：發電機必備，還好非半夜

    大停電傳影響屏養殖業。（記者蔡宗憲攝）

    大停電傳影響屏養殖業。（記者蔡宗憲攝）

    2022/03/04 09:49

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台大停電直到昨晚才陸續恢復供電，依賴空氣供給的屏南養殖業，傳出有業者魚蝦缺氧死亡，但屏縣府初步調查屬個案，多數業者也都長期準備發電機，但仍大嘆「還好不是半夜發生，不然可能淒慘！」

    這次長達近10小時的停電狀況，有養殖業者痛苦的在社群上批評，認為養殖農民沒電，會讓農民血本無歸，如能讓民眾了解復電進度，進而去租賃發電機應急，就不用無奈看著辛苦養殖的魚蝦缺氧死亡。

    對於這樣的狀況，資深養殖業者老丁則說，養殖業如果自己沒備發電機，就是在賭運氣，因為一個魚塭價值上百萬，好的發電機頂多20萬，無論遇上颱風、跳電或是其他因素停電，至少能讓多數的水車運作搶救魚蝦。

    但老丁等人也說，發電機只能短時間供電，連續多天缺電仍無法支撐，這次停電還好是在白天，能有足夠時間進行備用電源準備，加上魚蝦主要是夜間需要較大量的氧氣供應，能在凌晨前恢復供電，只能說是天佑台灣。

    屏縣府農業處初步調查，屏南養殖業者多數都有發電機設備，沒有出現嚴重魚蝦死亡狀況，目前聽到的多屬個案，但觀賞魚業者的狀況仍須盤點調查損失狀況，至於室內密閉式禽類養殖，因通風系統造成傷亡狀況也未傳出，將持續蒐集因停電造成的農漁損失。

    屏南養殖業大多有發電機。（記者蔡宗憲攝）

    屏南養殖業大多有發電機。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台電人為疏失害全台大停電 蘇揆：要求完整報告、做最嚴厲處分
    2022/03/04 09:44

    台電人為疏失害全台大停電 蘇揆：要求完整報告、做最嚴厲處分
    來電了！高雄捷運16:30恢復 輕軌供電不穩二度停駛
    2022/03/03 18:29

    來電了！高雄捷運16:30恢復 輕軌供電不穩二度停駛

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    高市多區傍晚再度停電 台電：太陽下山光電量漸少
    2022/03/03 17:26

    高市多區傍晚再度停電 台電：太陽下山光電量漸少
    高雄來電了 仍有60萬戶停電
    2022/03/03 15:40

    高雄來電了 仍有60萬戶停電

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    苗縣8萬多戶停電 44處重要路口警方忙交管
    2022/03/03 13:58

    苗縣8萬多戶停電 44處重要路口警方忙交管
    還是沒來電！ 高捷、輕軌繼續停駛
    2022/03/03 13:55

    還是沒來電！ 高捷、輕軌繼續停駛
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播