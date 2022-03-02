為故鄉屏菸客家館開箱 温昇豪剪紙粉絲爭睹

温昇豪等人展示自己完成的客家剪紙。（記者羅欣貞攝）

2022/03/02 19:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東的客家才子温昇豪，今天（2日）回到故鄉，出席屏菸1936文化基地「屏東客家館」名人開箱活動，與屏東縣副縣長吳麗雪、客委會副主委鍾孔炤、客務處長陳麗萍等人共同體驗客家剪紙工藝，引領現場民眾感受客家魅力，粉絲爭睹。

以屏東菸葉館改造的「屏菸1936文化基地」上月25日開館，第一階段開放4個館區，「屏東客家館」是其中之一，劃分常設展及特展兩大區域，以結合藝術與科技的創新感官體驗，透過聲光、投影技術、視覺與民眾互動，打造猶如「客家版teamLab」，讓民眾沉浸式體驗客家文化。展場與主視覺邀請華裔設計師Daniel Wong跨界合作，因此充滿時尚年輕活力。

受邀出席的演員温昇豪是屏東高樹客家人，擔綱過許多客家大戲主角，近期演出客語時代生活劇《茶金》大受好評，他表示：這次很開心能再次回到自己的故鄉，出席這麼有意義的活動，一方面藉此宣揚自己家鄉的人文風情，同時也很感謝屏東縣政府不遺餘力保存客家文化，結合人文、科技、藝術，將客家百年歷史年輕化，「誠摯歡迎和我一樣長期在外的遊子，不妨來一趟尋根之旅，感受屬於自己家鄉的故事。」

屏縣副縣長吳麗雪指出，六堆客家三百年來的發展是台灣客家歷史的重要關鍵，屏東縣政府積極籌辦文物典藏計畫，屏東客家館就是一個指標性的博物館，將客家歷史文化、生態環境、建築地貌等等，都能透過客家館發揮資源整合及串聯，希望將此作為屏東客家六堆文化的重要傳承基地。

「屏東客家館」占地500坪，常設展《六堆印記》細分為三大展區，包括「六堆序章主題區」、「生命禮儀主題區」以及「產業發展主題區」，透過創新藝術手法呈現六堆族群的發展軌跡與文化故事；特展區則會不定期更換展出主題，邀請民眾一同走進屏東客家六堆族群長達300年的發展歷程，探索客家生活多元樣態。

屏東縣政府表示，3月31日前園區免費參觀（週一休館），每周末還有戶外市集，邀請馬戲、小丑、雜耍、魔術等街頭表演藝術以及在地美食、文創小物，歡迎民眾踴躍前往。

温昇豪（右二）與屏東縣副縣長吳麗雪（左一）、客委會副主委鍾孔炤（左二）、客務處長陳麗萍（右一）等人共同體驗客家剪紙工藝。（記者羅欣貞攝）

「屏東客家館」以結合藝術與科技的創新感官體驗，透過聲光、投影技術、視覺與參觀者互動。（記者羅欣貞攝）

温昇豪（中）為客家館開箱。（記者羅欣貞攝）

屏東縣副縣長吳麗雪（左）致贈温昇豪在地伴手禮，有可可、書燈等。（屏縣府提供）

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