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    首頁　>　屏東縣

    提昇智慧防災淹水預警能力 屏縣今年再增16處影像監視站

    屏縣府建置的水情影像監控系統。（圖由屏縣府提供）

    屏縣府建置的水情影像監控系統。（圖由屏縣府提供）

    2022/03/02 10:58

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣近幾年淹水災害雖較過往降低許多，但是仍有部分地區會發生，因此縣府持續推動「智慧防災計畫」，今年計畫在易淹水地區增設16處影像監視站及1處水位站，更健全水情監控系統。

    屏縣府水利處表示，「智慧防災計畫」是於易發生外水溢淹及淹水事件發生頻率較高的地區，實施相關非工程措施，包括建置影像監視站、水位站及淹水感測器，已於去年（2021年）年底完成增設5處水位站及5處影像監視站，目前縣內水情監控系統已共有38處水位站、54處影像監視站（169支攝影機）及18處淹水感測器等水情設備。

    縣府表示，根據屏東地區淹水災害的調查分析，高強度的降雨事件，易造成大規模淹水，有鑑於此，縣府團隊除了以工程手段強化縣內水災防護能力以外，制定相關非工程措施或提升淹水災害之防護和應變能力，有其急迫性且必要性。

    水利處表示，縣府於今年積極爭取經濟部水利署補助計畫，計畫金額858萬元，於縣內易淹水地區增設16處影像監視站及1處水位站，以健全水情監控系統，更能有效掌握颱風豪雨期間即時水情，且依據相關即時水情狀況，配合水情研判分析，河川及區域排水警戒水位與警戒雨量，提供予防災指揮官研判執行防災、避難疏散等的重要決策參考，提升災害預警能力，以保護居民生命財產安全。

    屏縣推動智慧防災，在易淹水地區設有感測器等設備。（資料照，屏縣府提供）

    屏縣推動智慧防災，在易淹水地區設有感測器等設備。（資料照，屏縣府提供）

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