2月寒流屏東農損全台最多 逾600公頃、損失5650萬元

2月寒流帶著雨勢，蜜棗裂果、爛掉。（記者羅欣貞攝）

2022/03/02 09:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣2月寒流農業災損統計至昨天（1日）下午5點，被害面已達613.03公頃、損失金額5650萬元，占全台損失的35%；縣府今天（2日）早上呼籲，請各公所積極巡查統整災損面積，於今天下午4點前完成，以利縣府儘速安排災情確認作業。

屏縣府農業處表示，2月寒流農損，目前仍由鄉、鎮公所持續統計中，截至3月1日為止已接獲鹽埔、南州、泰武、萬丹、高樹、九如、里港、東港、枋寮、內埔、長治、車城、新埤、萬巒、恆春、三地門、瑪家、獅子及春日等20個鄉鎮公所，速報2月寒流造成農作災情，提報作物為改良種與本地種芒果、荔枝、辣椒、蜜棗及蓮霧等品項。

縣府表示，災損情況縣府也於第一時間通報農委會，若依現行法規未達本縣全面公告現金救助，縣府將於本週與農糧署及高雄區農改場組成勘災小組完成災情確認。

屏東縣政府農業處鄭永裕處長表示，目前各公所提報災害統計農業受損品項有限，仍請有受損田區農民儘速向所在地公所陳報，並請各公所積極巡查統整災損面積，於今天下午4點前完成，以利縣府儘速安排災情確認作業，目前統計本縣農損被害面積達613.03公頃、損失金額5650萬元。

縣府指出，縣長潘孟安已指示農業處加強聯繫各公所，考量寒流影響多為持續性及遲發性，已請各公所持續彙報寒流災情，呼籲農民主動通報當地公所，並注意農委會公告災害現金救助受理與否，勿聽信民間傳言，以確保申請權益。

蜜棗裂果。（記者羅欣貞攝）

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