民進黨屏東縣長初選》黨內流傳民調：莊瑞雄領先、周春米緊咬

民進黨立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄投入黨內屏東縣長初選，三方競爭激烈，根據黨內流傳的民調，莊瑞雄支持度暫領先。（資料照）

2022/03/02 06:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄投入黨內屏東縣長初選，三方競爭激烈，根據黨內流傳的民調，莊瑞雄支持度領先，與周春米僅差3個百分點，莊在屏南取得較大優勢，周則在屏東市支持度較高，由於屏東市人口最多，在民調中占有絕對影響力，未來周的民調是否能拉抬，端看其在屏東市支持度是否能持續提升。

該份民調是在2月24至26日，以分層隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上，並依人口之比例配置，成功抽取1069份有效問卷，在95%信賴水準下，抽樣誤差不超過3％。

若國民黨推出國民黨政策會副執行長蘇清泉參選，莊瑞雄以49.7％的支持度明顯領先蘇清泉（16.5％），周春米以48.6％的支持度領先蘇清泉（10.9％），鍾佳濱以41.3％的支持度明顯領先蘇清泉（13.3％），不過，莊瑞雄與周春米的支持度在抽樣誤差範圍內。

在三人互比支持度方面，莊瑞雄支持度最高，為28.4％，周春米則以25.4％緊追在後，兩人的差距為3個百分點。與2021年第四季民調相較，莊瑞雄領先周春米的幅度略微增加。鍾佳濱則以15.8％，屈居第三。

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