為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    民進黨屏東縣長初選》黨內流傳民調：莊瑞雄領先、周春米緊咬

    民進黨立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄投入黨內屏東縣長初選，三方競爭激烈，根據黨內流傳的民調，莊瑞雄支持度暫領先。（資料照）

    民進黨立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄投入黨內屏東縣長初選，三方競爭激烈，根據黨內流傳的民調，莊瑞雄支持度暫領先。（資料照）

    2022/03/02 06:52

    〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄投入黨內屏東縣長初選，三方競爭激烈，根據黨內流傳的民調，莊瑞雄支持度領先，與周春米僅差3個百分點，莊在屏南取得較大優勢，周則在屏東市支持度較高，由於屏東市人口最多，在民調中占有絕對影響力，未來周的民調是否能拉抬，端看其在屏東市支持度是否能持續提升。

    該份民調是在2月24至26日，以分層隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上，並依人口之比例配置，成功抽取1069份有效問卷，在95%信賴水準下，抽樣誤差不超過3％。

    若國民黨推出國民黨政策會副執行長蘇清泉參選，莊瑞雄以49.7％的支持度明顯領先蘇清泉（16.5％），周春米以48.6％的支持度領先蘇清泉（10.9％），鍾佳濱以41.3％的支持度明顯領先蘇清泉（13.3％），不過，莊瑞雄與周春米的支持度在抽樣誤差範圍內。

    在三人互比支持度方面，莊瑞雄支持度最高，為28.4％，周春米則以25.4％緊追在後，兩人的差距為3個百分點。與2021年第四季民調相較，莊瑞雄領先周春米的幅度略微增加。鍾佳濱則以15.8％，屈居第三。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨屏東初選採「電視辯論」？ 周春米主張「政見發表會」
    2022/02/25 15:04

    民進黨屏東初選採「電視辯論」？ 周春米主張「政見發表會」
    民進黨屏東縣長初選》蘇巧慧讚周春米 曹啟鴻挺鍾佳濱 莊瑞雄街頭拜票
    2022/02/19 05:30

    民進黨屏東縣長初選》蘇巧慧讚周春米 曹啟鴻挺鍾佳濱 莊瑞雄街頭拜票

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    自由開講》屏東選民竟成魔鬼？莊瑞雄疑似民調墊底失言
    2022/01/12 15:57

    自由開講》屏東選民竟成魔鬼？莊瑞雄疑似民調墊底失言
    撕破臉！民進黨屏東縣長初選火藥味十足 縣黨部籲克制
    2022/01/12 13:28

    撕破臉！民進黨屏東縣長初選火藥味十足 縣黨部籲克制

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播