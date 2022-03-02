獨家》這農會選後1年才有總幹事 全國農會改選終於塵埃落定

蔡松城回鍋崁頂鄉農會總幹事。（記者陳彥廷攝）

2022/03/02 00:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕各級農會2021年改選，從當年2月21日農事小組組長、副組長及會員代表選舉投票日起算已超過1年，屏東縣崁頂鄉農會昨天（1日）終於產生新任總幹事，由曾任總幹事的蔡松城回鍋，全國所有農會理監事改選終於塵埃落定。

因派系糾葛，崁頂鄉農會本屆選舉不僅在會員代表選舉就已出現競爭局面，且當時的在野派質疑當權派的理事人選資格有問題，卻疑似靠護航得以列入候選人，反而是在野派的理事候選人有多人遭剃除，透過不斷與屏東縣政府、農委會公文往返爭取，導致理事長人選遲遲無法拍板，甚至連屏東縣農會選舉都無法派足兩名代表人出席。

會務懸而未決，當時在野派並在代表大會上以人數優勢決議解聘時任總幹事，由於已拖過全國農會選舉，一度成為農會選舉焦點，而縣政府及農委會也認為當時當權派的理事人選在資格上有漏報之處而重啟審查。

重啟的理事候選資格在重新審查後，反而一口氣踢掉多名已當選的當權派理事，並重新進行補登記再於去年10月28日補選，當權派歷經前役元氣大傷，在野派反而成為農會的絕對多數，理事會並推選蔡正時為理載長，但總幹事人選因須要重新登記候聘，因此遲至昨天才上任。

蔡松城曾在崁頂農會擔任8年總幹事，善用銀行任職的經歷，上屆接手時，正逢全台許多農會信用部因營運不良強制遭銀行或其它農會接管、合併的年代，他透過催收、放貸予優良客戶，成功改善信用部體質得以全身而退，在週遭鄉鎮是少數未曾被他單位入主的農會。

蔡松城說，曾任8年總幹事對農會會務運作熟悉，而鄉村老年化、少子化嚴重，上任將全力配合中央政府推動農民退休金及農作物產物保險等等政策，崁頂的稻米產業為特色，將致力配合崁頂的苦瓜產業發展開創新局面。

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