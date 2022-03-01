屏東區間測速觀光熱區必經 啟用首日取締最多路段出乎意料

屏東戰備道等3個路段的區間測速今天啟用。（記者陳彥廷攝）

2022/03/01 21:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警察局今天一口氣啟用縣內3個路段的區間測速，其中台1線戰備道及台9線草埔森永隧道為超速熱區，每年取締件數皆名列前茅，區間測速首天啟用可能是用路人不知情，截止下午3路段共取締逾250件違規。

屏東縣警察局今天啟用台1線429.5K至433K戰備道路段的雙向速限70公里、台26線尖山段8.4K至13.2K的雙向速限70公里及台9線草埔森永隧道434.4K至437.2K雙向速限70公里的區間測速暨科技執法，而上述3個路段皆為南台灣往南至墾丁、恆春半島及往東至台東的必經之路，是前往觀光景點的重要幹道。

首天除草埔隧道僅僅取締10件外，尖山段及戰備道部分皆破百件，且原本沒有測照桿的尖山段，竟一躍成首天取締最多的路段，接近130件。警方指出，草埔隧道及戰備道剛設立測照桿時，取締件數皆成為當年的取締機皇，而且至今已多年，仍年年都在縣內取締件數前5名內，而在區間測速上路前，今年因為元旦至228連假的假日多，因此今年的取締量又躍居為縣內2、3名，與假日時較多外地遊客多有關。

不過，區間測速今天啟用，尖山段取締數量竟成首日冠軍，該路段沿路蜿蜒，但不僅超速者最多，甚至還有用路人以均速108公里的高速行駛，對區間測速恍若未聞，由於今天並非假日，且事前媒體已大量預告將啟用，但看來仍有許多人不知道區間測速已經啟用，頗為令人意外。

警方表示，據統計，上述3個路段為易超速且易肇事路段，並將原有的測照桿從點延伸為路段，降低車速，進一步降低交通事故發生及嚴重性，呼籲駕駛人遵速限行駛，切勿違規超速。

戰備道的測速照相桿。（記者陳彥廷攝）

台9線草埔隧道的北向測照桿。（記者陳彥廷攝）

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