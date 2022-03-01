學測數A爆難 屏東潮州高中1人滿級分

東港高中的在地升學收效，科學實驗班不少人都考出4科50級分以上的佳績，左起劉千慈、王昱涵、許高銘、陳岳瑭、張念詠。（記者陳彥廷攝）

2022/03/01 20:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕學測成績今天放榜，今年數學A難度極高，還傳出有學生一出考場就痛哭失聲，今天放榜，果然頂標僅僅10級分，滿級分者更是不足全體考生的1%，不過，國立潮州高中的陳楷勛及私立美和高中邱語浡和宋丞軒數A科目，皆拿下屏東少見的滿級分佳績。

考取滿級分已相當難得，潮州高中的陳楷勛來自枋山鄉，平日住在學校宿舍，週末回家或留在學校自習，沒有補習靠晚自修，不懂就問老師，「模擬考也沒考過滿級分！」陳楷勛說，自己今年數A真的難，他對題目時發現至少錯了四題，昨天放榜卻意外的滿級分，總分53級分，希望能投身獸醫科系。

潮州高中的宋思皓校排雖在10%外，但就讀社會組的他，數B卻考出15級分佳績，他說，自己雖然念社會組，但對數學也很有興趣，原來相透過繁星升學到商學院就讀。自然組的林侑弘則因為家人身體狀況不佳，希望能照顧家人，並透過希望入學錄取台大護理系，但仍決定參加學測，在社會科獲得滿級分。

美和高中的邱語浡是美和6年一貫直升的學生，3年前選擇留縣升學未跨區就讀，以優異的成績直升美和高中，高中3年一直展現對數理科目的興趣與熱情，在老師的引導下，積極參與多項數理競賽，屢獲佳績，在本次的學測立志讀工科，與大多考生不同，僅僅報考自然組科目，在數A與自然皆獲滿級分，共57級分。

也有人是到場測試自己的實力，美和高中的宋承軒早已在年初以特殊選才的管道，獲得台大、清大、中央、中山、高師大及屏大等數學系的青睞，選擇要到台大就讀的他，學測僅僅參加數A考試，希望驗證自己實力，果然一舉考取滿級分，邱語浡還與宋丞軒相約要一起漫步在台大的椰林大道，再續同學情誼。

此外，美和連兩年原住民學生表現皆相當亮眼，來自泰武鄉的排灣族學生郭崇志，看到去年阮少逸學長透過「原住民醫事人員養成計畫」錄取台大醫學系，他也考出56級分佳績，盼隨學長腳步投身杏林，為偏鄉醫療盡一份心力。

縣立東港高中家長會頒發最高達1萬元的獎學金給本屆4科50級分以上的11人，其中有10人全是國中部直升，張念詠及許高銘分別考出58及57級分，張念詠接近滿分的成績僅僅差在數A，大家都說，留縣升學免去舟車勞頓，有更多時間好好耕耘、體驗高中生活，學校將結合各項資源，來協助學生到理想的學校，為他們的高中求學生涯劃下完美的句點。

美和高中高分比例創佳績，左起邱語浡、導師許眠滄、郭崇志、宋丞軒。（美和高中提供）

左起潮州高中宋思皓、陳楷勛、林侑弘。（記者陳彥廷攝）

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