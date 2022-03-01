避免挖眼案憾事重演 屏縣府全面改善列管機制

屏縣衛生局。（記者羅欣貞攝）

2022/03/01 20:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年震驚全國的挖眼案，今天（1日）檢察官依殺人及重傷未遂等罪起訴楊姓嫌犯，法院並裁定續押；也讓人關心屏東縣政府後續針對高風險個案列管的措施是否有所提升，屏縣衛生局強調，目前每月均召開社區高風險個案網絡聯繫會議。

衛生局表示，今年（2022年）起每月召開社區高風險個案網絡聯繫會議，並將高風險個案列管名冊予網絡單位知悉，針對高風險列管精神個案建立社區共訪機制，包括保護性社工、村里長或村幹事及警察（必要時）共同訪視，以維護社會安全，截至2月共計訪38人。

衛生局強調，去年（2021年）10月起推動「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，當社區中出現疑似精神個案或服務中不穩定精神個案，藉由轉介迦樂醫院精神醫療團隊共同協助前往評估及提供後續處置，至去年底共提供服務161人。該計畫今年持續辦理；截至今年2月28日全縣精神資訊照護管理系統列管人數共3449人。

屏縣衛生局也表示，精神病人觸犯刑事案件（現行犯） ，以個案為主體司法先行，警政依現行犯移送地檢署由司法處置。若個案有緊急醫療需求，由矯正機關進行戒護送醫，必要時衛生局可協助醫療入監；也可由疑似或社區精神病人照護優化計畫入場處置。

另外，針對出監個案，由地檢署於個案出監前3個月召開跨網絡轉銜會議，網絡單位，包括衛政、社政、警政及勞政，共同依權責協助個案順利轉銜回歸社區。

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