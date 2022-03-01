厲害！沒補習數A滿級分 屏東高中大學學測2人59級分

屏東高中大學學測表現亮眼。（左起學生洪中彥、王宇弘、徐暐傑、李愷珉、校長陳國祥、學生趙韋翔、黃證達、賴顗丰。（記者羅欣貞攝）

2022/03/01 13:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大學學測今天（1日）成績出爐，國立屏東高中學生洪中彥、王宇弘均考出國、英、數A、自4科59級分的佳績，2人數學A均15級分，其中洪中彥未補習，就取得滿級分，他表示，每天多做數學題目是關鍵。

屏東高中表示，四科（國英數A自）總級分有2位同學達到59級分，分別是3年17班洪中彥及王宇弘，表現亮眼，他們計畫透過繁星入學，洪中彥以中國醫藥大學中醫學系為目標，喜歡爬山、摸石頭的王宇弘鎖定台大地質學系。

另外3年16班徐暐傑及3年10班李愷珉入學時國中會考成績都是3A2B，但是在屏中就學期間奮發努力不懈，於學測成績分別獲得52及51級分的高分（國英數A自四科）。

3年4班趙韋翔入時國中會考成績為1A4B，經過3年在屏中的奮發向學，此次學測成績獲51級分高分（國英數B社四科）。

3年16班黃證達在高二升高三的暑假期間發生氣胸的情況，開刀後經過治療及養病，在身體虛弱的情況下仍然沒有荒廢學業，學測成績得到55級分（國英數A自四科），令人感動。

另3年17班賴顗丰，學測獲得55級分（國英數B社四科），且已申請上澳洲雪梨大學細胞與發育生物學系、澳洲新南威爾斯大學分子與細胞生物學系以及美國賓州州立大學生物科技學系，非常不容易。

屏中校長陳國祥表示，學生們的表現，證明在屏中3年的學習是有成效且值得信賴的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法