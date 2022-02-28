低溫過後…屏東氣溫再飆30度 蓮霧再傳農損掉整片

開春後因為氣候關係造成農產產量直直「落」，繼愛文、金煌芒果及洋蔥後，連本該紅通通的蓮霧都難以倖免，枋寮產區在228連假期間傳出大片落果。（圖由鍾佳濱辦公室提供）

2022/02/28 15:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣是農業大縣，但開春後卻因為氣候關係造成農產產量直直「落」，繼愛文、金煌芒果及洋蔥後，連本該紅通通的蓮霧都難以倖免，枋寮產區在228連假期間傳出大片落果，民進黨3名表態參選縣長初選的立委，昨、今兩天接連勘災。

隨著民進黨屏東縣長提名初選時間已確定在4月初舉辦，3名立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄的競爭已越來越白熱化，228連假3人仍馬不停蹄四處跑行程，接獲農民陳情更是立刻前往勘災，原來是這波大雨加低溫，造成主要產地枋寮的落果災情不斷傳出。

鍾佳濱昨天下午至枋寮勘災，他說，近日來因低溫、落雨，蓮霧寒害嚴重，不少枋寮蓮霧園出現落果情況，但落果狀況嚴重，有的掉在地上，有的則落在套袋內，從外觀也看不出來災損程度，縱使後續中央農政單位來勘災也是有苦說不出，他指出，後續在天然災害認定上，農委會應思考如何簡政便民，例如是透過無人機來做廣域型損害判定，或是開放農民使用「勘災APP」透過GPS定位、照片存證，讓農民盡速存證，以利後續申請災損補助，而非「拍照時喬好角度，把附近的地標也拍進去」。

莊瑞雄昨、今兩天都到果園內現勘，他說，雖然屏東的改良蓮霧大多在過年前生產，但還是有許多農民種植年後的市場，但2月開始的低溫一波波，且寒害陰雨後卻又立刻回溫日照曝曬，溫差過大，如同三溫暖，昨天見災害屬大面積落果，致電農委會陳吉仲主委協助農民，今天再邀請農糧署南區分署、農改場、鄉代會、村長、鄉公所等到現場會勘，勘災中只見農民邊講還邊落淚「連吃飯的錢都沒有了」只能在多少在套袋中找看看是不是還有勘用的蓮霧能販賣減少損失。

周春米今早則與枋寮區農會同仁陪同下，至果園關心農民種植、採收及分裝蓮霧之情形，周春米強調，關心屏東的農業，必須從極端氣候著手，先前已經要求農政單位要著手研究及預防因應措施，看到蓮霧農民採收、分裝的情形，農民表示，在細心照顧下，有心理準備面對正常的落果情形，也希望今年蓮霧產銷順利。

鍾佳濱指出，有部分落在套袋內的蓮霧很難立刻發現落果。（圖由鍾佳濱辦公室提供）

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