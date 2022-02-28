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    首頁　>　屏東縣

    屏東三地門情人湖又傳迷途 2團共7人獲救

    救難人員上山馳援。（屏縣消防局提供）

    救難人員上山馳援。（屏縣消防局提供）

    2022/02/28 14:15

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕連假期間屏東縣三地門鄉德文村情人湖又傳迷途事件，屏東縣政府消防局27日傍晚5時許接獲民眾電話報案，有5位登山客迷途無法下山，立即派遣三地門分隊2車4人馳往搜尋及救援，結果一併將另團1男1女也救援下山；本月2日春節連假情人湖也曾傳1人迷途，所幸最後均都護送下山。

    三地門鄉公所表示，88風災後前往情人湖的路徑受損，因此並未正式對外開放，呼籲民眾暫勿自行前往。

    消防局昨晚（27日）受理報案時，詢問到民眾的座標位置，讓現場消防搜救人員能夠第一時間確定位置，因時間接近天黑，山區視線不佳恐增加搜索難度，消防搜救人員抵達現場後，聯絡迷途登山客，登山客表示同團5人皆未走散，且又遇到另一團1男1女也迷途，現場共6男1女迷途，確認位置後，救難人員直接從平面道路下切，沿路為原始林相，無明顯道路，所幸最後於晚間5時51分發現迷路民眾，確認民眾身體無受傷，立即將迷路民眾引導回平面道路。

    消防局表示，提醒民眾當迷路或走失，撥打119報案後，請盡可能待在原地切記請勿移動位置，山區日夜溫差大，做好自身保暖後等待救援，若天色較為昏暗，可開啟手邊具有燈光之設備，讓消防搜救人員能更迅速尋獲。

    消防局也提醒喜好登山的民眾，三地門鄉山區風景秀麗，經常吸引許多外地或本地遊客前往秘境探索，請民眾於出發時，應謹慎考量評估自身體力負荷與路線規劃，山區秘境探索為體力活，容易忘記回程也需徒步造成體力透支，若路途中身體不適，尋找安全有遮蔽物場所稍作休息後，再行啟程或折返，也煩請民眾進行山區活動時務必注意自身安全，並手機下載登山專用APP，可大幅減少山區迷途案件發生。

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