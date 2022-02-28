用音樂撫平歷史傷痛 屏東228紀念音樂會傳達愛與和平

屏東縣長潘孟安（右）和受難家屬代表向紀念碑獻花。（記者羅欣貞攝）

2022/02/28 11:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕228事件邁入75週年，屏東縣長潘孟安在今天（28日）陪同受難者家屬代表，進行釋放氣球的儀式，象徵將無限的思念遙送給遠方的親人，同時傳達自由飛翔的精神，希望在傷痛之後大家攜手前進迎向新生活、新未來，以溫馨的方式撫平歷史的傷痕，並透過音樂帶給各界更多溫暖能量。

今年的228和平紀念日，縣府於屏東公園228紀念碑前舉辦「愛與和平 攜手向前」紀念音樂會，追思228英靈及撫慰受難者家屬心靈，縣長潘孟安帶領多位縣府一級主管，向228受難者先賢致上最崇高的敬意，現場氣氛莊嚴隆重。

今年的音樂會特別邀請微熟成樂團及客語歌手彭佳霓演唱多首動人曲目，同時以「歷史創生」為主題由微熟成樂團進行創作，將屏東市228受難者葉秋木及遺孀郭一琴的故事譜成歌曲「秋木琴聲」，今天首次發表，唱出在動盪時局下的無奈與傷痛，期盼透過音樂撫慰每一個受傷的心靈。

潘孟安表示，盼藉由228紀念音樂會，追思緬懷犧牲的生命，並表達追求和平與民主的信念，以愛與和平為共同生長的土地點燃真正的新希望，以正向能量迎接真正族群融合，不分彼此，攜手前進迎向新生活、新未來。

屏縣府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，活動採取防疫優先，流程規模縮減原則辦理；今天共有36位家屬代表出席，其中鄧姓家族有12人出席，縣府表示，今年有更多受難者家屬後代的年輕一輩參加，更具傳承追求和平與愛的意義。

與會者合影。（記者羅欣貞攝）

微熟成樂團將屏東市228受難者葉秋木及遺孀郭一琴的故事譜成歌曲「秋木琴聲」，今天首次發表。（記者羅欣貞攝）

歌手彭佳慧的妹妹彭佳霓演唱客語歌曲「菸樓清風」等曲目。（記者羅欣貞攝）

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