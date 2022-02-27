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    首頁　>　屏東縣

    黃子佼現身屏菸1936文化基地 驚豔屏東大改變

    藝人黃子佼和縣長潘孟安合體在知名的山形牆前拍照合影。（記者葉永騫攝）

    藝人黃子佼和縣長潘孟安合體在知名的山形牆前拍照合影。（記者葉永騫攝）

    2022/02/27 17:56

    〔記者葉永騫／屏東報導〕藝人黃子佼今天下午與縣長潘孟安合體屏菸1936文化基地，一起在最美打卡點「山形牆」拍照，也到「客家館」製作盤花，讚揚屏東短短幾年大改變，把歷史、文化結合科技美學和文創，展現出的作品令人驚豔。

    黃子佼今天下午到屏東參觀台灣首座菸葉主題館屏菸1936文化基地，縣長潘孟安與黃子佼合體，一起參觀最美的打卡景點「山形牆」，潘孟安說，「山形牆」因為每個時段的光線不同，所以整個區內的景色也不同，連夜間也不一樣，縣府保留了原汁原味，成了最美的打卡景點，接著潘孟安也準備了屏東設計的古早味紅龜粿零錢包，特別刻上佼跟如，祝福黃子佼與孟耿如夫妻吉祥、富貴，並送了一件小小屏菸園長服給即將出生的寶寶黃玉米。

    接著兩人走訪「客家館」展區，參觀以母親子宮為意象的大型環狀投影裝置，並藉由盤花DIY體驗感受六堆祭祀文化的特色，隨後也到大武山展區及戶外的市集攤販參觀。

    黃子佼說，屏菸1936文化基地打造的這麼棒，除了保留原來的機具外，也把歷史、藝術、親子等元素結合在一起，甚至成為一個新潮有夜店元素的園區，他推薦大家一定要來屏東參觀。

    屏菸1936文化基地吸引了許多民眾前往參觀。（記者葉永騫攝）

    屏菸1936文化基地吸引了許多民眾前往參觀。（記者葉永騫攝）

    潘孟安送了屏東設計的古早味紅龜粿零錢包，以及一件小小屏菸園長服給即將出生的寶寶黃玉米。（記者葉永騫攝）

    潘孟安送了屏東設計的古早味紅龜粿零錢包，以及一件小小屏菸園長服給即將出生的寶寶黃玉米。（記者葉永騫攝）

    客家展區內利用數位化科技說明客家的特色。（記者葉永騫攝）

    客家展區內利用數位化科技說明客家的特色。（記者葉永騫攝）

    最美的山形牆景點，每個時間的光線都不一樣。（記者葉永騫攝）

    最美的山形牆景點，每個時間的光線都不一樣。（記者葉永騫攝）

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