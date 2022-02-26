「客庄遊戰」演繹客庄戰事 六堆戰士齊聚竹田「出堆」

「客庄遊戰」演繹客庄戰事，圖為陸域攀城牆關卡。（竹田鄉公所提供）

2022/02/26 21:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「六堆運動會」系列活動「客庄遊戰」，今在屏東竹田鄉首次舉辦，演繹六堆三百年前的戰事文化，數百名堆勇高喊「出堆」之後，參賽隊伍陸續通過水域SUP、陸域攀城牆等各項關卡的考驗，體驗客家戰事文化、智勇禦敵的精神。

「客庄遊戰」模擬六堆戰士出征的戶外探索體驗，參賽隊伍上午透過情境式的演繹，重現六堆勇士出堆迎敵的祭天儀式，竹田鄉傅民雄授與各隊戰旗、鳴號角，各堆堆勇高喊「出堆」後，隨即整裝準備進攻各項關卡。

設計關卡的屏科大休閒運動健康系，特別以戶外探索結合客庄文化設計關卡，參賽隊伍需學習戰略擬定、團隊合作，是融合運動與人文的探索教育。關卡包含「撐排仔渡河」、「聯軍結盟」、「渡城河」以及「攀城牆」，分別模擬忠勇戰士戰略渡河（SUP）、集結六堆資源、進攻城池，最後需同心協力翻過三米高城牆，成功的隊伍立軍旗表示完成所有關卡。

首次賽事吸引六堆地區近兩百人報名，參賽隊伍分為社會組以及國中組，分別來自客家委員會客家文化發展中心、高雄市政府客家事務委員會、屏東縣政府客家事務處以及六堆地區的各區代表等；學生組包含長治國中、內埔國中、竹田國中、高泰國中及萬巒國中等校紛紛派員參賽。

傅民雄表示，首屆「客庄遊戰」成功舉辦，希望未來能夠如同「六堆運動會」年年舉行，吸引更多民眾參戰體驗，藉由「客庄遊戰」讓更多人認識客庄文化。

「客庄遊戰」演繹客庄戰事，圖為水域SUP關卡。（竹田鄉公所提供）

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